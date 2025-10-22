Familia de niña de 10 años pide ayuda urgente para costear examen médico y marcapasos

La menor debe permanecer conectada de manera permanente a un aparato que le permite respirar, debido a su delicado estado de salud.

Los familiares de Lía Fernanda Ábrego Saldaña, una niña de 10 años, solicitan ayuda urgente para cubrir los gastos de los exámenes médicos y tratamientos que requiere con urgencia, incluyendo la colocación de un marcapasos.

“Estamos a la orden para brindar mayor información, pero necesitamos con urgencia que Lía reciba ese examen y posteriormente el marcapasos. Ella sufre de arritmia cardíaca, asma, disnea y otras enfermedades”, expresó Carmen Díaz, la madre de la niña.

La familia hace un llamado solidario a la ciudadanía, instituciones y personas de buen corazón para que les brinden apoyo económico y así poder realizar los estudios médicos que Lía necesita con urgencia, con la esperanza de mejorar su calidad de vida.

Con información de Demetrio Ábrego