Familiares solicitan apoyo para ubicar a pescador desaparecido en Puerto Armuelles

Chiriquí/Familiares del pescador artesanal Rigoberto Herrera expresaron su desesperación ante su desaparición, reportada desde el pasado 20 de diciembre, luego de que saliera en su embarcación artesanal a realizar labores de pesca en un sector cercano a Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con los parientes, desde ese día no se tiene información sobre su paradero. No obstante, la embarcación y parte de sus artes de pesca ya fueron ubicadas, lo que ha incrementado la preocupación de la familia, que solicita de manera urgente el apoyo de las autoridades para reforzar las labores de búsqueda.

“Ya con hoy son tres días y no ha aparecido. Estamos muy angustiados y queremos que hagan algo para ver si se puede buscar ya sea de forma aérea o marítima”, expresó Iliana Herrera, familiar del pescador.

Las autoridades informaron que el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) tienen conocimiento del caso y mantienen operativos en la zona con el objetivo de dar con el paradero de Herrera. Asimismo, el Ministerio Público inició un proceso de investigación tras la alerta de desaparición, como parte de los protocolos correspondientes.

