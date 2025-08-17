Feria Internacional del Libro recibió a más de 100 mil asistentes durante una semana

Ciudad de Panamá/Este domingo 17 de agosto a las 9:00 p.m. concluyó la Feria Internacional del Libro 2025 con la participación de miles de visitantes. El evento reunió a decenas de escritores nacionales e internacionales.

Aunque todavía no se tiene la cifra oficial de participantes, según los organizadores, cada día se registraron entre 10 a 15 mil participantes, por lo que el informe preliminar apunta a más de 100 mil participantes durante los 7 días del evento ferial.

Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro y organizadora de la feria, destacó la presencia de más de 80 escritores nacionales, quienes compartieron sus obras y experiencias con el público. “En esta feria se han presentado más de 80 escritores nacionales”, señaló.

Uno de los espacios más concurridos fue Nuevas Voces, un escenario que busca empoderar a autores emergentes y abrir un espacio para la literatura de las nuevas generaciones.

Además, durante la jornada de clausura se rindió homenaje al escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en 2010, en un acto realizado a las 4:00 p.m.

El escritor panameño Miguel Esteban también motivó a los asistentes a dar el primer paso en la escritura. “Todos tenemos ese potencial de escribir un libro, pero lo más difícil es cuando lo iniciamos”, expresó durante su firma de libros.

La FIL 2025 ofreció presentaciones, conversatorios, talleres, venta de libros y espacios de encuentro entre lectores y autores. La organización resaltó que el evento no solo es un punto de intercambio cultural, sino también un escenario para fortalecer la industria editorial en Panamá.

