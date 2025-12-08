Gladys Shary Solís: una madre guerrera que decidió cambiar su vida para cuidar a su hijo

Panamá/Gladys Shary Solís es toda una guerrera. Madre cuidadora, decidida y emprendedora, un día tomó una decisión que transformó por completo su camino: cambiar su vida para cuidar a su hijo y sacar adelante a su familia.

En este Día de las Madres, se reconoce su fortaleza, su entrega y su liderazgo entre madres con niños que viven con síndrome epiléptico.

Sus propias palabras

A lo largo de este camino, Glayds ha atravesado momentos que marcaron su vida. Con honestidad y valentía recuerda: “Uno renuncia y se dedica a mamá cuidadora. Recuerdo que una de las hospitalizaciones más largas fueron 3 y 4 meses”.

También revive lo que significó recibir el diagnóstico: “Diagnóstico… no es un niño común… no sabes cómo va a evolucionar. Hablé con mis jefes; había que dejar todo y la universidad”.

Gladys nunca olvida uno de los momentos más duros: “Momento difícil… junta médica; no te dan esperanza. Y verlos crecer, que cada uno crezca y sus hijos tengan algo en la vida”.

Pero entre tanta lucha, también hay victorias que iluminan su historia: “Olderin, mi hijo tiene 10 años. Está respirando conmigo después de 10 años, cuando no nos daban esperanza”.

Una madre que enseña amor

En casa, Gladys les enseña a sus hijos a amar y a ayudar a los demás. Además, trabaja haciendo repostería y aporta en el hogar con esfuerzo y dedicación.

También forma parte de grupos de apoyo para madres. Entre ellas se acompañan, se orientan y comparten información sobre dónde tocar puertas para pedir ayuda para las condiciones de sus hijos.

Explica que estas reuniones entre madres son como “estar enfrente de una guerra. El que no la vive no la entiende, y con los niños. Y con sinceridad añade que la vida “no siempre es color de rosa”.

Aun así, su fe y determinación la sostienen: “En medio de todo ese dolor podemos salir adelante como mamás cuidadoras”.

Un mensaje para todas las madres

Con un profundo cariño, Glayds envía un mensaje a todas las madres cuidadoras y luchadoras: “Toditas son valiosas. Todas son importantes”, expresa, antes de enviarles un beso lleno de solidaridad y amor.