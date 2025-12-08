Madres bocatoreñas encuentran en la venta de mango una oportunidad para salir adelante

Las dos mujeres esperan seguir creciendo y servir de ejemplo para otras madres que buscan una oportunidad para salir adelante.

En Bocas del Toro, dos madres han convertido la adversidad en impulso para emprender y asegurar el sustento de sus hogares, encontrando en la venta de mango, una de las frutas tropicales de mayor demanda en el país, una oportunidad para mejorar sus vidas.

Sheraldy Jesseth, una de las emprendedoras, relató que la idea surgió del deseo de salir adelante.

Ambas mujeres, residentes de comunidades rurales de la provincia, enfrentaron dificultades económicas como muchas familias de la región, pero lejos de detenerse, decidieron transformar esa realidad con trabajo y determinación.

Lindys Milena, la otra madre emprendedora, instó a todas esas mujeres a que luchen por sus sueños, aunque el camino sea difícil.

Con canastas, mesas improvisadas y el fruto que abunda en la región, comenzaron a vender mangos en la calle, mercados locales y espacios comunitarios.

Puede interesarle: Más de 400 mujeres privadas celebran el Día de las Madres con misa y mensajes de reflexión

El emprendimiento, que inició como una alternativa temporal, se convirtió con el tiempo en una fuente de ingresos estable. Gracias a ello, han podido cubrir gastos básicos y seguir brindando los cuidados a sus hijos. Aquella idea que surgió solo como una ensaladita de mango, hoy ya cuenta con una amplia lista de recetas para todos los gustos de los comensales.

Historias como estas reflejan la resiliencia de muchas familias bocatoreñas que, pese a las circunstancias, encuentran en el emprendimiento una vía para avanzar y construir un futuro más estable. Las dos mujeres esperan seguir creciendo y servir de ejemplo para otras madres que buscan una oportunidad para salir adelante.

Información de Nixón Miranda