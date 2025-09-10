Gobierno asegura que reducción del déficit es clave para mantener el grado de inversión

Según el vicecanciller, los problemas actuales corresponden a situaciones heredadas de administraciones anteriores, lo que refuerza la necesidad de continuar con una gestión responsable de las finanzas públicas.

Ciudad de Panamá/Tras la advertencia de Moody’s sobre la posibilidad de que Panamá pierda el grado de inversión, el vicecanciller de la República, Carlos Hoyos, aseguró que el país ha tomado medidas concretas para dar estabilidad a la economía.

Entre las acciones destacó la contención del gasto público y la decisión de no aumentar la planilla estatal, a pesar de la necesidad de más personal para el desarrollo de funciones estatales.

El funcionario subrayó que Panamá debe enviar señales claras de mejora en sus sistemas para garantizar el buen funcionamiento del Estado y mantener la confianza de la comunidad internacional.

“No es sorpresa para nadie el cuadro complicado que heredamos. La forma en que lo estamos tratando de controlar y administrar, la cercanía que tenemos con las empresas financieras y las calificadoras internacionales. Eso, en gran medida, es el testamento de porqué Panamá todavía no ha perdido el grado de inversión”, afirmó Hoyos.

Añadió que uno de los principales compromisos del gobierno es la reducción del déficit fiscal. En este punto, aseguró que el ministro de Economía ha sido “proactivo e insistente” en llevar el déficit a la meta establecida para este año, la cual calificó de ambiciosa pero alcanzable.

El vicecanciller recalcó que las obras de infraestructura forman parte de esas señales de confianza, ya que permiten mejorar la calidad de vida de los panameños y respaldar el mensaje positivo hacia los mercados internacionales.

Hoyos puntualizó que varios de los problemas actuales corresponden a situaciones heredadas de administraciones anteriores, lo que refuerza la necesidad de continuar con una gestión responsable de las finanzas públicas.

Información de Jorge Quirós.