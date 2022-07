Gremios agropecuarios afirman que no están representados en la mesa del diálogo

Ciudad de Panamá/Los gremios de productores agropecuarios, agroindustrias y organizaciones afines aseguran, en comunicado enviando, que no están representados en la mesa de diálogo en Penonomé.

“La mesa de negociación, mediada por la Iglesia Católica, ha invisibilizado al sector agropecuario. Este sector, que genera más de 350 mil empleos y que está siendo afectado desde el primer día de protestas, no está representada en la mesa de diálogo, Los gremios de productores agropecuarios, agroindustrias y organizaciones afines, no aceptamos la representación de quienes no son productores”, afirmaron los gremios.

Ya hay escases de alimentos, de combustible, de medicamentos, de insumos, entre otros y no hay señales de finalización de los cierres de vías”.

Señalan que “el pueblo panameño sigue secuestrado, enfrentado un alto costo de la vida, a la falta de soluciones de salud y educación; problemas que se han acentuado por la mala administración pública y los constantes actos de corrupción. Estos cierres de calles, violando la libertad de los panameños, quitan los derechos humanos de miles de panameños, encareciendo el costo de vida y atentando con la libertad de trabajo digno de la población”.

Los gremios agropecuarios agregaron que exigen “libertad de movilización por todo el territorio de Panamá”.

No podemos seguir secuestrados por los criterios de los líderes de agrupaciones en protestas, mientras nuestros productos agropecuarios se pierden y se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país”.

Solicitan a la Iglesia Católica y al monseñor José Domingo Ulloa, exija en la mesa de diálogo, la apertura total e inmediata de las vías de comunicación

“Es lamentable que nuevamente se tenga que hacer un llamado al Gobierno Nacional, a que adopte las medidas que garantice que todas las personas puedan transitar libremente por todas las avenidas y calles del territorio nacional, tal como lo ordena el artículo 27 de la Constitución Nacional”, finaliza el comunicado.