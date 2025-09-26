Guararé vive a plenitud el Festival Nacional de la Mejorana

Este fin de semana se espera una gran afluencia de visitantes que llegan para disfrutar de las tradiciones, concursos y desfiles.

Guararé, Los Santos/El distrito de Guararé, en la provincia de Los Santos, ya se encuentra en el punto más alto de celebración del Festival Nacional de la Mejorana, considerado la máxima expresión del folclore panameño.

En los alrededores del parque y calles principales se han instalado numerosos puestos de venta, donde resaltan las artesanías típicas. Los artesanos aprovechan la ocasión para exhibir y comercializar sus productos, entre ellos el emblemático sombrero pintado, patrimonio cultural de Panamá.

“Este es uno de los festivales más grandes y más importantes para nosotros, que nos dedicamos a la venta y promoción del sombrero pintado”, expresó uno de los artesanos participantes.

Durante el fin de semana se desarrollarán diversos concursos en el estadio principal, donde destaca la participación de la reina del festival, así como en la tarima dedicada a los niños provenientes de distintas regiones del país.

El gran cierre se vivirá el domingo con el tradicional desfile de carretas, que recorrerá las principales calles del pueblo de Guararé.

Con información de Eduardo Vega