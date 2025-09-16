Festival Nacional de la Mejorana: Últiman detalles de seguridad en Guararé

David Vergara, presidente del festival, confirmó que todo está listo para la participación del público en los diferentes concursos que se llevarán a cabo del 20 al 29 de septiembre.

La organización del Festival Nacional de la Mejorana, autoridades locales, los estamentos de seguridad y grupos folclóricos ultiman detalles para que la festividad que enaltece el folclor panameño se desarrolle en completo orden, seguridad y cumpliendo las expectativas que año tras año son superadas.

Guararé se prepara para que a partir del próximo 20 de septiembre miles de personas empiecen a arribar para celebrar las fiestas de la Virgen de las Mercedes y convertirse en el epicentro de la cultura, el folclore y las tradiciones panameñas en el festival más grande del país.

Con el objetivo de que la actividad sea todo un éxito, el patronato del Festival Nacional de la Mejorana coordina para asegurar que todas las actividades se desarrollen de acuerdo con la agenda establecida.

David Vergara, vicepresidente del patronato, confirmó que todo está listo para la participación del público en los diferentes concursos que se llevarán a cabo del 20 al 29 de septiembre. El evento que promueve cantos, bailes y expresiones folclóricas tendrá el reconocido concurso de acordeones Rogelio “Gelo” Córdoba, tan esperado por los seguidores de la música popular y que ha llevado al estrellato a varios artistas en el país.

“El 20 de septiembre se inicia con la coronación de Lourdes Mercedes Esquivel Cedeño, reina del Festival Nacional de la Mejorana, y entramos a esa etapa también de atender la fiesta de la parroquia de la Virgen de Las Mercedes; y posterior a ello, el patronato el día 24 de septiembre retomará las actividades folclóricas en el Palacio de la Mejorana”, indicó Vergara.

La primera versión del festival la realizó en el año 1949 don Manuel F. Zárate y desde entonces ha sido el referente nacional del folclor, la cultura y tradiciones panameñas por excelencia. Los distintos concursos resaltan las raíces de nuestra cultura con las competencias de toque de tambor en las categorías infantiles y adultas, toque de acordeón en las categorías infantil y adulta, toque de mejorana en las categorías infantil y adulta, y el de indumentarias Dora Pérez de Zárate.

Para la clausura del festival, la programación del patronato incluye un desfile de carretas el próximo domingo 28 de septiembre, y un día después, la Noche de violines; Colaco Cortés y la tradicional pondrán fin a las celebraciones.