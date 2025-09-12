Festival Nacional de la Mejorana: Con folclor, música y devoción Guararé se convierte en el epicentro de la cultura panameña

Las actividades folclóricas del Festival Nacional de la Mejorana iniciarán desde el 20 hasta el 29 de septiembre y tendrán en su programa el reconocido concurso de acordeón Rogelio “Gelo” Córdoba

Los Santos/La cuna del folclor panameño está de fiesta y este año el pueblo guarareño se prepara para recibir a miles de visitantes que llegarán a ser protagonistas del Festival Nacional de la Mejorana que se realizará en la provincia de Los Santos.

El vicepresidente del patronato, David Vergara, invitó a los seguidores de la cultura popular a participar de las diferentes actividades y concursos que resaltan cantos, bailes y expresiones folclóricas, que extenderá sus actividades desde el 20 hasta el 29 de septiembre de 2025.

La agenda para este año incluye la apertura del festival el 20 de septiembre a las 8:30 de la noche con la coronación de Lourdes Mercedes Esquivel Cedeño, reina del Festival Nacional de la Mejorana.

Esta actividad folclórica rinde homenaje a la Virgen de las Mercedes, patrona de Guararé, que recibirá feligreses en su día, el 24 de septiembre, y se le cantará versos vernaculares en el Palacio de la Mejorana como parte de la celebración.

Vergara recalcó la importancia del concurso Rogelio “Gelo” Córdoba “ya que los acordeonistas en el país desean ganar este concurso porque a muchos de ellos los ha llevado al estrellato”.

El festival en su primera versión fue realizado por don Manuel F. Zárate en el año 1949 y desde entonces ha sido el referente por excelencia en concursos reconocidos como Toque de tambor en las categorías infantiles y adultas, Toque de acordeón en las categorías infantil y adulta, Toque de mejorana en las categorías infantil y adulta, y el de indumentarias Dora Pérez de Zárate.

