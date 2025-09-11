Contrabando medicamentos y productos de aseo personal ponen en riesgo la salud de los consumidores

Dos contenedores con medicamentos, productos de higiene y otros artículos fueron decomisados por la Autoridad Nacional de Aduanas al comprobarse delitos de falsificación y violación a la propiedad intelectual, lo que representa un riesgo para la salud al ser utilizados por los consumidores.

La falsificación de productos de aseo personal y de medicamentos pone en riesgo la salud de los consumidores que a diario los utilizan. Juan Carlos López, director de Propiedad Intelectual de Aduanas, luego de un operativo que dio con el decomiso de dos contenedores que contenían desde ungüentos, pastas de dientes, hasta preservativos de dudosa procedencia, advirtió a las personas sobre la compra de estos artículos.

Los productos llegaron en contenedores a través de los puertos del Atlántico hacia la Zona Libre de Colón para ingresar al mercado panameño.

Uno de los productos más utilizados por los panameños, que es el ungüento, tiene bastante similitud con el producto original, pero no cuenta con registro sanitario obligatorio. El empaque falso tiene colores más pálidos que el original y no tiene el donde su color es violeta azulado.

Se pudo conocer que las pastas dentales con marca falsificada llegan hasta los consumidores a través de la venta en abarroterías y buhonerías donde se adquieren a precios más cómodos. “Las pastas dentales se prestan para confusión al consumidor y es algo bastante riesgoso, porque si se percatan, dice la palabra colgore y no colgate como tal, que es la pasta original. De igual forma, los champús mantienen la botella o el diseño tridimensional de la marca registrada”, explicó López.

Los productos falsificados y medicamentos alterados que se pretendían colocar a disposición de los consumidores venían en una importación directamente desde China con destino hacia Panamá.

El funcionario indicó que los productos pueden estar a un precio más cómodo, pero hace un llamado a la población a estar más atentos, ya que la falsificación de otros productos marcarios como camisetas, chancletas o peluches que fueron decomisados se encuentra relacionada con otro tipo de delitos como lo es el crimen organizado y el lavado de activos.

“En Panamá tenemos una fiscalía especializada en delitos contra la propiedad intelectual y seguridad informática, que una vez los casos culminan su trámite administrativo dentro de la Autoridad Nacional de Aduanas, son judicializados ante el Ministerio Público, especialmente en esta fiscalía”, agregó.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud, en conjunto con la Dirección de Previsión y Fiscalización Aduanera, mantiene también en Chiriquí y Bocas del Toro operativos de revisión para frenar este tipo de delitos relacionados con la falsificación y contrabando de productos, principalmente en las abarroterías, a fin de evitar que estos lleguen a los consumidores.

Con información de Fabio Caballero