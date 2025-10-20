Hombre muere tras rescatar a sus hijos de fuerte oleaje en playa de San Carlos

San Carlos, Panamá Oeste/Un trágico suceso se registró en una playa del distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, donde un hombre de 29 años murió luego de rescatar a sus dos hijos que estaban siendo arrastrados por el fuerte oleaje.

El hecho ocurrió cuando se reportó que tres personas, entre ellas los dos menores de edad, habían sido arrastradas por la corriente marina.

Según los informes, el padre logró sacar a sus hijos del agua, pero fue vencido por la fuerza del mar al intentar ponerse a salvo.

De acuerdo con el director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Bolívar Nieto, un surfista que se encontraba en el área logró auxiliar al hombre y sacarlo del agua. Sin embargo, pese a los esfuerzos por reanimarlo, el joven no logró sobrevivir.

“Los dos niños se estaban yendo con la corriente; él mismo ingresó a sacarlos, los pudo sacar, pero él no pudo salir por el fuerte oleaje. Fue un surfista quien lo pudo rescatar, pero ya había tragado demasiada agua. Le dieron los primeros auxilios, reaccionó un poco, pero al llegar al hospital de San Carlos ya no tenía signos vitales”, explicó Nieto.

El Sinaproc recomienda evitar ingresar al mar cuando se reporten condiciones adversas o aumento en la fuerza del oleaje, y mantener siempre la supervisión de menores.

Hasta la fecha, en la provincia de Panamá Oeste se han reportado más de dos muertes por inmersión en lo que va del año, lo que mantiene en alerta a los equipos de rescate y a las autoridades locales.

Con información de Yiniva Caballero