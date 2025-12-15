Homicidio en Colón: Joven de 20 años fallece en La Medalla Milagrosa

Este homicidio eleva a seis la cifra de muertes violentas registradas en lo que va del mes de diciembre en la provincia de Colón.

Colón/Un joven de aproximadamente 20 años de edad fue asesinado a balazos la madrugada de este lunes en la comunidad de La Medalla Milagrosa, corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se encontraba conversando con otras personas cuando varios sujetos aparecieron en el lugar y, sin mediar palabras, efectuaron múltiples detonaciones con arma de fuego, provocándole la muerte de manera instantánea.

Tras el hecho, residentes del área dieron aviso a unidades de la Policía Nacional, que acudieron para acordonar la escena.

Posteriormente, personal de la Dirección de Investigación Judicial y del Ministerio Público inició las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones, con el objetivo de dar con los responsables.

Este homicidio eleva a seis la cifra de muertes violentas registradas en lo que va del mes de diciembre en la provincia de Colón, según datos extraoficiales.

Con información de Néstor Delgado