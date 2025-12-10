Idaan anuncia jornada masiva de reparación de tuberías en Juan Díaz

Hasta el momento se han reparado alrededor de 220 daños en tuberías pequeñas y medianas.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) realizará este fin de semana una jornada masiva de reparación de fugas en el corregimiento de Juan Díaz, como parte del operativo “Panamá sin fugas”. La entidad instó a los residentes a revisar y reportar daños para agilizar la atención.

Según la institución, la jornada contempla más de 60 reparaciones que incluyen tuberías de media pulgada, 1/4 de pulgada que son conexiones domiciliarias y líneas de 4, 6 y 8 pulgadas.

🔗Te podría interesar: Idaan realiza mejoras en planta potabilizadora El Silencio en Changuinola

“Tenemos más de 60 reparaciones previstas para realizar entre tuberías que van desde media pulgada, 1/4 de pulgada que son las domiciliarias, hasta tuberías de 4, 6 y 8 pulgadas”, indicó Isaac González, gerente metropolitano del Idaan.

Agregó que el objetivo es reducir las fugas que despresurizan el sistema y afectan la llegada del agua a distintos puntos del corregimiento.

“Gracias a la información que da la ciudadanía y todas las personas que nos han llenado el mapa con una cantidad de información importante, la cual nos sirve para hacer la estrategia de coordinación de estos programas”, destacó.

De acuerdo con el Idaan, hasta el momento se han reparado alrededor de 220 daños en tuberías pequeñas y medianas como parte de estas jornadas intensivas.

Con información de Nicanor Alvarado