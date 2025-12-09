Idaan realiza mejoras en planta potabilizadora El Silencio en Changuinola

El equipo del Idaanse encarga de reforzar la producción de agua potable mientras que se continúa con los nuevos avances del proyecto de la quebrada Bonyic.

Bocas del Toro, Panamá/El Idaan recibió cuatro nuevas turbinas que serán instaladas en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora El Silencio, en Bocas del Toro; por esta razón, el equipo se encargará de reforzar el proceso de captación y mejorará la presión del sistema.

Esta iniciativa es liderada por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), responsable del suministro de agua potable en la provincia. Donde la llegada de las turbinas se dio este viernes, como parte del plan de mejoras que ejecutan las instituciones.

Los nuevos equipos serán colocados en la toma de agua de la planta El Silencio, ubicada en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

Las turbinas, adquiridas, cuentan con una inversión superior a un millón de dólares, que serán reemplazadas por parte del sistema de bombeo actual, que presenta fallas por falta de mantenimiento. El objetivo principal de esta instalación es buscar aumentar la presión, estabilizar la producción de agua y garantizar un servicio más eficiente para los usuarios.

Donde estas acciones son una solución temporal mientras continúan con los avances del proyecto de captación en la quebrada Bonyic, una infraestructura clave que asegurará un suministro constante para más de 81,000 habitantes de los distritos de Changuinola y Almirante.

