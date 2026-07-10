Idaan prevé reparar la próxima semana fuga que mantiene deteriorada la vía Boyd Roosevelt en Colón

Los usuarios de esta importante arteria, que conecta a Colón con el resto del país, solicitaron a las autoridades una pronta intervención para evitar que las condiciones de la carretera continúen empeorando.

Colón/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que espera iniciar la próxima semana los trabajos para reparar una fuga de agua que ha provocado el deterioro de la vía Boyd Roosevelt, a la altura del corregimiento de Cativá, en la provincia de Colón.

La afectación se concentra en los dos carriles con dirección hacia Sabanitas, donde el daño en la carpeta asfáltica ha obligado a muchos conductores a reducir la velocidad e, incluso, a invadir el carril contrario para continuar su recorrido, aumentando el riesgo de accidentes de tránsito.

Los usuarios de esta importante arteria, que conecta a Colón con el resto del país, solicitaron a las autoridades una pronta intervención para evitar que las condiciones de la carretera continúen empeorando.

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El director regional del Idaan en Colón, Juan Enciso, explicó que la fuga detectada es de menor magnitud; sin embargo, ha ocasionado daños significativos en la superficie de la vía.

"Tenemos una fuga menor en ese punto; sin embargo, sí ha ocasionado el daño de la carpeta asfáltica", indicó.

Enciso detalló que la reparación requiere equipo especializado debido a que debajo del asfalto existe una losa de concreto reforzado de más de 25 centímetros de espesor, lo que dificulta las labores de excavación.

"Ya hicimos la solicitud, estamos gestionándola para atender esta fuga a la mayor brevedad posible", señaló.

Añadió que el Idaan mantiene coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para aplicar medidas temporales que permitan mejorar la circulación vehicular mientras llega la maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos.

De acuerdo con el funcionario, la institución estima que la intervención pueda comenzar durante la próxima semana.

Información de Néstor Delgado

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