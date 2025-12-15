Idaan recupera 10 millones de galones diarios de agua tras operativos ‘Panamá sin fugas‘

Tras la ejecución de los operativos Panamá sin fugas, mediante los cuales se logró la reparación de más de 300 tuberías.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) culminó el año 2025 con resultados favorables tras la ejecución de los operativos Panamá sin fugas, mediante los cuales se logró la reparación de más de 300 tuberías y la recuperación aproximada de 10 millones de galones de agua potable por día.

El director ejecutivo del Idaan, Rutilio Villarreal, informó que el último operativo del año se llevó a cabo durante el fin de semana en el corregimiento de Juan Díaz y adelantó que para el 2026 está prevista la continuidad de estas acciones en otros puntos considerados críticos a nivel nacional.

Villarreal explicó que estos operativos buscan disminuir las pérdidas de agua, que actualmente superan el 34 %, con el objetivo de optimizar el suministro y ampliar la cobertura del servicio.

“El agua que se pierde a causa de fugas impacta directamente el abastecimiento de la población”, subrayó.

El funcionario destacó además que los resultados obtenidos han sido posibles gracias a la participación ciudadana, a través de los reportes canalizados por medio del sistema 311 y el enlace de reportes del Idaan.

Las jornadas Panamá sin fugas iniciaron a finales de octubre y permitieron la ejecución de cinco intervenciones en la región metropolitana, así como el inicio de trabajos en las provincias de Colón y Bocas del Toro, específicamente en el distrito de Changuinola.

En el área metropolitana, los operativos se desarrollaron en sectores como Don Bosco, Tocumen, Las Mañanitas, Alcalde Díaz, Las Cumbres y Ernesto Córdoba, entre otros.