Idaan reemplaza 120 tuberías para mejorar el suministro en San Pedro

El Idaan hace refuerzo en reducir las fugas y mantener la calidad de servicio en la ciudad de Panamá.

Ciudad de Panamá/Este miércoles 8 de octubre de 2025, el Idaan culminó en las horas de las madrugadas los trabajos de reemplazo de 120 pies de tuberías de 6 pulgadas, en los sectores de San Pedro, Avenida 1.ª norte del corregimiento de Juan Díaz.

Rutilio Villarreal, director ejecutivo de la entidad, realizó en las horas de la noche una supervisión de los trabajos que mejorarán los servicios de agua potable en los sectores donde había puntos en los que había una fuga constante y por eso se han hecho los reemplazos de tuberías nuevas. Estos tipos de trabajos se han mantenido llevados a cabo en diferentes puntos del país para así evitar otras posibles fugas.

Por otro lado, el Ing. Isaac González, gerente de Metropolitano, mencionó que “lo que va del año se ha ejecutado más de 4,000 reparaciones de fugas. Así se ha reducido tiempo de respuesta, pérdida de agua y estabilizando presiones en la red. Esto significa más eficiencia y un mejor servicio a la población.

Con el apoyo del MOP se elaborará la aplicación de los asfaltos calientes en la calzada para rehabilitar y mantener la infraestructura vial.

El Idaan afirma su compromiso de continuar ejecutando proyectos que fortalecen el sistema de agua potable, garantizando un servicio continuo, seguro y de calidad para todos los panameños.