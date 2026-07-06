Siguen las negociaciones para la conformación de las comisiones en la Asamblea Nacional

De este modo, la atención se concentra en definir la estructura de las comisiones más codiciadas, entre las que destacan Gobierno, Credenciales, Presupuesto y Economía, fundamentales para el trámite de las principales iniciativas del país.

Ciudad de Panamá/La actividad legislativa en el pleno de la Asamblea Nacional avanza de forma paralela a las primeras articulaciones políticas del nuevo periodo.

Previo a la sesión formal del pleno, se llevó a cabo el primer encuentro de la Junta Ampliada bajo la conducción de la presidenta del órgano legislativo, Shirley Castañedas.

Este espacio de deliberación reúne formalmente a los jefes de cada una de las bancadas representadas en la institución, teniendo como propósito central establecer la ruta de trabajo. Durante esta primera reunión se determinó dar continuidad a la agenda establecida para el pleno, procediendo con las discusiones en segundo y tercer debate de los diversos proyectos de ley que ya se encuentran agendados para su consideración.

A la par de la agenda legislativa ordinaria, las bancadas políticas han dado los primeros pasos y entablado conversaciones estratégicas con miras a la conformación de las diferentes comisiones permanentes de trabajo. Según se adelantó, el proceso se encuentra actualmente a la expectativa de que dos bancadas pendientes formalicen la entrega de sus respectivos listados con los nombres de los diputados que aspiran a integrar las distintas instancias de debate técnico.

Las proyecciones de los diputados apuntan a que la integración definitiva de estos grupos de trabajo no debería extenderse más allá de un plazo de quince días, manteniendo la expectativa de lograr un consenso político integral en el transcurso de la presente semana para evitar tener que dirimir la composición mediante una votación directa en el pleno.

Respecto al desarrollo de estas negociaciones y las aspiraciones particulares dentro de la dinámica parlamentaria, Luis Eduardo Camacho, jefe de bancada de Realizando Metas, detalló que se acordó esperar a las dos bancadas restantes, las cuales asumieron el compromiso de presentar sus listados a más tardar el día de mañana para así dar inicio formal a las conversaciones.

Al ser consultado sobre su continuidad en la Comisión de Gobierno, el diputado manifestó no encontrarse condicionado a ninguna instancia en particular, señalando que su figura política trasciende la presencia en dichos espacios.

El diputado precisó que mantiene interés en aportar desde las comisiones de Gobierno, Economía y Finanzas, así como en la Comisión de Salud; no obstante, aclaró que su participación en la Comisión de Gobierno estará sujeta a si le corresponde ejercer la presidencia de la misma, de lo contrario, optaría por no integrarla.

De este modo, la atención se concentra en definir la estructura de las comisiones más codiciadas, entre las que destacan Gobierno, Credenciales, Presupuesto y Economía, fundamentales para el trámite de las principales iniciativas del país.

Información de Meredith Serracín

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