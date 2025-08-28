Interpol Panamá extradita a ciudadano chino requerido por EEUU y captura a un prófugo brasileño

Ciudad de Panamá/La Oficina Central Nacional de Interpol en Panamá realizó este jueves 28 de agosto la extradición de un ciudadano chino requerido por las autoridades de los Estados Unidos por la presunta sustracción internacional de tres menores de edad.

El hombre había sido detenido en tránsito el pasado 29 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando viajaba con destino a Asia.

Las extradiciones internacionales son parte de la cooperación clave entre países para combatir delitos graves, donde Interpol facilita la localización y entrega de fugitivos que enfrentan procesos judiciales.

En otra operación, las unidades policiales de Interpol Panamá lograron la captura de un ciudadano brasileño con orden de aprehensión para extradición emitida por Estados Unidos.

El hombre fue detectado en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, proveniente de México y con destino a Brasil.

De acuerdo con las investigaciones, es requerido por su presunta vinculación en al menos siete delitos violentos, entre ellos robo agravado, posesión ilegal de armas, asalto agravado y amenazas terroristas.

Actualmente, se realizan las coordinaciones internacionales para dar cumplimiento a la solicitud de las autoridades estadounidenses y que el detenido sea llevado ante los tribunales competentes.