Carlos Raúl Piad y diputado Jorge Herrera se postulan a la presidencia del partido Panameñista

Ciudad de Panamá, Panamá/Sin que se lograra un consenso interno, dos candidatos oficializaron este miércoles 15 de octubre su postulación a la presidencia del Partido Panameñista. Uno de ellos, Carlos Raúl Piad, explicó que su objetivo es introducir cambios en los estatutos y en la administración del partido.

Según dijo, estos ajustes son necesarios tras los resultados de las elecciones de 2019 y 2024, que calificó como "desastrosos". “Todavía, a la fecha, siento que el partido no ha analizado los resultados de estas dos elecciones para buscar los errores y las soluciones que nos permitan estar preparados para el 2029”, afirmó Piad.

Entre los problemas que identificó, mencionó que la actual Junta Directiva está conformada en su mayoría por candidatos, situación que, según él, es permitida por los estatutos. Piad aseguró que no aspirará a ningún cargo dentro de la actual directiva.

El segundo candidato es el diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido. Herrera propone nuevas inscripciones, apertura de los libros del partido y fomentar la afiliación de nuevos miembros. Además, planteó la necesidad de una propuesta de unidad, un plan de trabajo atractivo y consensuado, con miras a posicionar al partido para las elecciones de 2029.

"Hay una buena oportunidad y yo creo que es el trabajo y compromiso. Pero los bastantes sombreros que lo he hecho, lo he hecho con dignidad y con trabajo y ahí están los resultados. Aquellos que nunca usaron sombreros tienen que aprender y darle una cátedra de lo que es usar sombreros y dar respuesta a la población", sostuvo Herrera.

El nuevo presidente de este partido será elegido el próximo 23 de noviembre, durante una convención extraordinaria, en la que los convencionales definirán quién encabezará la organización política.

Con información de Yenny Caballero