Presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, rechaza acusaciones del contralor Flores sobre supuestos pagos a diputados

Panamá/El presidente de la Asamblea Nacional, el panameñista Jorge Herrera, rechazó este viernes las acusaciones del contralor general, Anel 'Bolo' Flores, quien vinculó a un empresario lechero de Aguadulce con supuestos pagos a diputados de Vamos y Cambio Democrático para que votaran por Herrera, el martes 1 de julio.

El contralor Flores declaró el jueves que se le está calumniando y que se están diciendo cosas que no son ciertas.

El propio Jorge Herrera estuvo en mi oficina la semana pasada… Yo tengo otras informaciones de lo que sí sucedió. Hay un empresario importante que aparentemente donó un dinero importante para cambiar votos del lado Vamos; hay cuatro de Vamos y tres de Cambio Democrático. Que investiguen quién es ese empresario que tiene una lechería en Aguadulce y es muy amigo de Jorge Herrera”, acotó.

En ese sentido, Herrera indicó que "el pueblo panameño habló y escogió a 71 diputados… Nosotros no tenemos nada que ofrecer y yo creo que ganamos con la mayoría de los votos de una coalición de varios partidos. No sé por dónde se corrió ese morbo. Nosotros no nos sentimos perjudicados por el estilo, porque nunca tuvimos la conciencia de ofrecerle nada a nadie”.

La candidatura de Herrera fue apoyada por la llamada “coalición opositora”, compuesta por el Partido Panameñista, Vamos, Cambio Democrático, la bancada Seguimos, y también por los votos de Patsy Lee y Eliecer Castrellón, del Partido Popular.

El diputado detalló que jamás conversó con Flores sobre la escogencia de la directiva.

En ningún momento tuvimos algún tipo de comunicación al respecto con el contralor en materia de la elección”, expresó el nuevo presidente de la Asamblea.

El 1 de julio, la directiva saliente de la Asamblea Nacional retrasó la elección del nuevo presidente del Legislativo, en medio de acuerdos de recámara de último momento, según algunos diputados. Precisamente, han sido los diputados de la bancada de Vamos quienes han levantado sus cuestionamientos contra el contralor y otros funcionarios del gobierno.

Los independientes denunciaron públicamente que ese día varios integrantes del Ejecutivo se pasearon por los pasillos legislativos, ejerciendo presión sobre algunos diputados con el propósito de que votaran por Castañeda. Mencionaron al contralor Flores, así como a Ventura Vega, secretario general de la Contraloría, y a Jorge Ricardo Fábrega, asesor del presidente José Raúl Mulino.

Sin embargo, ese día, Herrera se alzó con 37 votos, frente a Shirley Castañeda, que obtuvo 34 y era apoyada por Realizando Metas y el Partido Revolucionario Democrático.

Reunión e instalación de comisiones

Por ahora, los diputados se encuentran inmersos en la conformación de las 15 comisiones de trabajo de la Asamblea. A pesar de que habría de antemano un acuerdo por parte de la coalición ganadora, parece que las conversaciones no están dando resultados de consenso.

En ese sentido, el nuevo presidente de la Asamblea recordó que el próximo lunes se reunirá la directiva ampliada para empezar a definir las comisiones de trabajo y los temas de agenda en el Pleno Legislativo.