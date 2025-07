José Luis Cortéz: un joven de Pacora que transforma su futuro con una beca universitaria

Ciudad de Panamá/La historia de José Luis Cortéz ha conmovido a muchos desde que fue vista en la primera edición de la feria Tu Carrera, donde este joven del corregimiento de Pacora asistió con la esperanza de encontrar una opción para continuar sus estudios universitarios. Su determinación, humildad y fe se convirtieron en ejemplo de superación para jóvenes de todo el país.

“Muy emocionado y nervioso. Le doy gracias a la oportunidad que me dieron, y ahora voy a escoger una carrera que es la que más me gusta. Todo fue obra de Dios”, expresó José Luis con gratitud.

Su constancia y compromiso con el estudio dieron fruto: José Luis fue beneficiado con una beca que le permitirá cursar la carrera universitaria que siempre soñó. Esta beca representa no solo un alivio económico, sino la puerta que necesitaba para transformar su vida a través de la educación.

🔗Puedes leer: Jóvenes reciben orientación vocacional universitaria en feria estudiantil 'Tu Carrera'

Para él, estudiar no es solo un objetivo personal, sino una responsabilidad con su familia, en especial con su hermana menor, a quien busca guiar con el ejemplo.

“Quiero ser un espejo para mi hermana, porque si yo no estuviera estudiando y ella me viera en la casa sin hacer nada, tal vez quisiera hacer lo mismo. Pero no, yo soy un hombre estudioso, y siempre la motivo a que siga adelante”, afirmó.

La historia de José Luis nos recuerda que, a pesar de las dificultades, los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo, orientación y oportunidades. Hoy, él está más cerca de alcanzar su meta de formarse en la carrera que tanto anheló, y con ello, de convertirse en un orgullo para su familia y su comunidad.

Con información de Yamy Rivas