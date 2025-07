Jóvenes reciben orientación vocacional universitaria en feria estudiantil 'Tu Carrera'

Ciudad de Panamá/Con solo 16 años, José Luis Cortés llegó a la Feria Estudiantil Tu Carrera. Aunque algo temeroso al inicio, dentro de él había una gran ilusión: encontrar una carrera universitaria que lo ayude a salir adelante y apoyar a su familia.

“Como yo le dije, yo soy el hijo mayor y tengo una hermanita. Yo siempre, yo lo que tengo que dar es el ejemplo a mi hermanita para que ella también cuando crezca vea que su hermano es un buen muchacho, trabajador y darle como la enseñanza a ella, trasladarle la enseñanza a ella”, expresó el joven con una gran motivación.

José Luis vive en Pacora, una comunidad ubicada en el este, alejada del centro de la ciudad de Panamá. A pesar de la distancia y los desafíos, se ha mantenido firme en su propósito de superarse a través de la educación.

En el evento, exploró diferentes propuestas académicas y participó en actividades con simuladores virtuales que le permitieron conocer mejor distintas profesiones. Aunque aún no tiene una decisión definitiva sobre su futuro, comprende que las posibilidades son amplias si uno se esfuerza.

“Suponiendo que ya tú no quieres ser policía, tú puedes ser médico, si no quieres ser médico, puedes ser ingeniero. Uno puede estudiar lo que quiera, nomás que siempre tiene que aplicarse”.

Para él, este tipo de ferias son importantes porque orientan e inspiran a los jóvenes a proyectar su futuro con seriedad.

“Son muy buenas las actividades que están haciendo aquí porque no les da la enseñanza a los jóvenes que hoy en día, como que no quieren trabajar, no quieren agarrar ninguna carrera. Aquí lo que nos dan a nosotros es el aprendizaje de hacer un futuro, hacer un futuro para nosotros, los jóvenes", añadió.

Más de mil estudiantes participaron en esta primera edición de la Feria Estudiantil Tu Carrera, celebrada en el centro de convenciones de Ciudad del Saber. Jóvenes de distintas comunidades se acercaron a conocer opciones educativas y a soñar con un mejor mañana. José Luis fue uno de ellos. Se fue con nuevas ideas, motivación renovada y la determinación de luchar por lo que quiere.

Información de Yamy Rivas