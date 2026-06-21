Insulza y Almagro, exsecretarios de la OEA llaman a fortalecer el multilateralismo ante los desafíos de América Latina

En medio de un escenario marcado por la polarización y los desafíos que enfrenta América Latina, los exsecretarios coincidieron en la necesidad de fortalecer el multilateralismo y preservar a la OEA como el principal espacio de diálogo político del hemisferio, al advertir que la región no puede afrontar de manera aislada problemas como la violencia, la desigualdad, el debilitamiento democrático y el crimen organizado.

Panamá/A dos siglos del Congreso Anfictiónico de Panamá y en vísperas de la 56.ª Asamblea General de la OEA, los exsecretarios generales José Miguel Insulza y Luis Almagro hicieron una defensa del sistema multilateral y del papel que desempeña la organización hemisférica en un contexto internacional cada vez más complejo.

Insulza sostuvo que América Latina atraviesa un momento difícil y que el multilateralismo también enfrenta tensiones. "El multilateralismo en general en el mundo atraviesa por un momento difícil", manifestó.

El diplomático chileno consideró que los países de la región no han logrado adaptarse plenamente a los cambios tecnológicos, económicos y geopolíticos ocurridos en las últimas décadas y advirtió que ninguna nación podrá enfrentar por sí sola los desafíos actuales. "En la condición actual, cada país por sí mismo, esta región no va a tener un futuro", expresó.

Insulza también defendió el papel de la Organización de los Estados Americanos y rechazó la idea de sustituirla por nuevos mecanismos. "Es la única institución de las Américas que es una verdadera institución", afirmó.

Añadió que la respuesta no pasa por crear nuevas estructuras, sino por fortalecer las existentes. "No se trata de andar creando nuevas instituciones, pero sí de reformar adecuadamente, a través del diálogo y del consenso, los problemas que se tienen", señaló.

Por su parte, Luis Almagro destacó que una de las principales fortalezas de la OEA ha sido precisamente su carácter plural.

"Lo que tiene la OEA justamente es la pluralidad, la posibilidad de la resolución política en términos plurales y eso es fundamental", sostuvo. El exsecretario uruguayo recordó que otros mecanismos regionales desaparecieron al intentar imponer una uniformidad ideológica.

"La extinción de Unasur se debió justamente a la búsqueda de una uniformidad ideológica que nos terminó llevando a la tumba", afirmó.

Almagro agregó que la defensa de la democracia debe seguir siendo una prioridad y advirtió sobre las presiones que enfrentan los sistemas judiciales en varios países.

Para Insulza, la región debe recuperar la capacidad de actuar unida y revitalizar los mecanismos multilaterales. "Defendamos el multilateralismo y hoy día eso se hace sobre todo con un grado mayor de unidad entre los países", expresó.

Además, recordó que hace una década la región logró reunir a los 35 países del continente en una Cumbre de las Américas y lamentó las dificultades actuales para alcanzar ese mismo nivel de consenso y encuentro hemisférico.

Ambos coincidieron en que preservar el diálogo, fortalecer las instituciones regionales y construir consensos serán elementos fundamentales para enfrentar los retos económicos, políticos y sociales que atraviesa el continente.

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