Mulino habla de la recomendación de sacar a Panamá de la lista de lavado de dinero en la Unión Europea

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó este jueves a la recomendación de la Unión Europea sobre retirar a Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, según informó la Comisión Europea.

Para el mandatario, resulta "irracional" que Panamá, siendo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea incluido en estas listas discriminatorias.

"O somos buenos, o somos malos", criticó, al tiempo que indicó que si mantienen a Panamá en estas listas de alto riesgo, el país tiene los mecanismos para defenderse y no permitir que los países que tachan a Panamá participen en licitaciones públicas.

"Hemos sido taxativos, al no permitir la participación en contrataciones o licitaciones a los países que nos tienen en estas listas. Tenemos herramientas de defensa y las estamos aplicando con orgullo nacional", subrayó.

Sin embargo, reconoció que este paso es importante para iniciar un proceso de reivindicación para recuperar la reputación de Panamá frente a sectores de otros países y lo ideal es que no haya que estar en ninguna de estas listas.

"Lo planteé en la Asamblea General de Naciones Unidas, no hace ningún sentido; o somos buenos o somos malos, pero no podemos ser malos para unas cosas y buenos para otras, estamos en el máximo organismo de seguridad mundial y no hace ningún sentido que nos discriminen en esta forma", remarcó.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la elaboración de esta actualización, la Comisión se basó en la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que excluyó a Panamá de su lista el pasado 27 de octubre de 2023.

La propuesta deberá ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. En caso de no presentarse objeciones, la nueva lista entrará en vigor en el plazo de un mes.