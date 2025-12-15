Mulino felicita al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, felicitó al nuevo mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quien ganó el pasado domingo 14 de diciembre la segunda vuelta de los comicios presidenciales chilenos, donde su rival fue Jeannette Jara.

"Saludo y felicito al presidente electo de Chile, José Antonio Kast. "Espero y confío en que las tradicionales buenas relaciones con Chile se incrementen y avancen. Muchos éxitos", expresó Mulino en sus redes sociales la mañana del lunes 15 de diciembre.

Nota relacionada: José Antonio Kast es elegido nuevo presidente de Chile

Previamente, el presidente Mulino también había aplaudido el proceso electoral en Chile.

"Felicito al pueblo chileno por la jornada democrática y, en especial, al electo presidente de Chile. José Antonio Kast, le deseo todos los éxitos para su país y lo invito a profundizar la relación entre nuestros países", indicó Mulino.

La elección de Kast

José Antonio Kast, el candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 35 años, arrasó en el balotaje del domingo y prometió "restablecer la ley" como presidente de Chile.

"Vamos a restablecer la ley. Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones", dijo Kast en un discurso conciliador ante miles de seguidores en Santiago, algunos agitando banderas y retratos con la imagen de Pinochet.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% de los votos frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%, según el conteo casi finalizado de los sufragios.

Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.

Te puede interesar: Mulino vuelve a cuestionar a los jueces: 'No están haciendo el trabajo; no ponen de su parte'