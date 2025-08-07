Jóvenes panameños compiten en la 'Hackatón: Semiconductores en la Industria 4.0' de la UTP

La iniciativa surge del interés de empresas extranjeras que evalúa la posibilidad de establecer instalaciones de semiconductores en territorio panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cuarenta y nueve participantes entre estudiantes y profesionales se encuentran inmersos en una competencia de 24 horas que podría definir el futuro tecnológico de Panamá. El "Hackatón: Semiconductores en la Industria 4.0", que inició este jueves 7 de agosto en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), busca demostrar que el país cuenta con el talento humano necesario para desarrollar esta industria estratégica.

La iniciativa surge del interés de empresas extranjeras que evalúa la posibilidad de establecer instalaciones de semiconductores en territorio panameño. Los participantes deben crear soluciones innovadoras para problemas industriales específicos planteados por estas empresas internacionales, trabajando con el mismo hardware durante las 24 horas de competencia.

"Este hackathon tiene como objetivo principal demostrar que en Panamá hay talento y demostrárselo a una compañía específica que está pensando poner instalaciones en Panamá", explicó Elida de Obaldía, subdirectora de Investigación y Talento de la UTP. La competencia no busca una solución única, sino que valora la creatividad y la innovación como elementos centrales para resolver los desafíos planteados por la industria de semiconductores.

La importancia estratégica de este sector ha sido reconocida las autoridades, quienes ha manifestado su interés en atraer empresas de tecnología de semiconductores al país. Esta competencia representa una oportunidad concreta para que los jóvenes panameños demuestren que vale la pena establecer estas industrias en el país y que pueden constituir el capital humano necesario para su desarrollo.

Los organizadores planean realizar este tipo de eventos cada seis meses, combinando la participación de empresas extranjeras y nacionales para fomentar el desarrollo de la industria tecnológica local. "Queremos traer empresas de afuera para que vean el talento que tenemos aquí en Panamá, y también empresas panameñas para que vean que pueden participar en esta industria", señaló Obaldía.

El "Hackatón" concluye el 8 de agosto con la evaluación a cargo de directivos de las empresas participantes, quienes conformarán el jurado calificador. Se otorgarán dos reconocimientos: uno para el mejor equipo estudiantil y otro para el mejor equipo mixto conformado por estudiantes y profesionales.

Con información de Yenny Caballero