Juan Diego Vásquez: Los partidos buscan ganar las elecciones antes del día de votación

Vásquez destacó que recientes propuestas aprobadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales afectarían directamente a quienes nunca han participado en política, especialmente a los jóvenes y ciudadanos comunes que no tienen estructura partidaria ni recursos millonarios.

Ciudad de Panamá/El exdiputado por libre postulación y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, advirtió que las recientes propuestas de reforma electoral no buscan fortalecer la democracia, sino limitar la participación ciudadana y asegurar que los partidos tradicionales mantengan el control del poder político.

En entrevista con Noticias AM, Vásquez aseguró que las modificaciones impulsadas en la Comisión de Reformas Electorales, como aumentar el número de firmas, reducir el tiempo de recolección y considerar como “renuncia tácita” el apoyo a un candidato independiente, son mecanismos diseñados para entorpecer la libre postulación y cerrar el acceso a nuevos actores políticos.

Lo que están buscando algunos partidos es ganar las elecciones antes de la elección. Quieren garantizar que haya menos candidatos y menos posibilidades de participación”. — Juan Diego Vásquez - Exdiputado por libre postulación y líder de la coalición Vamos

Juan Diego Vásquez destacó que estas medidas afectan directamente a quienes nunca han participado en política, especialmente a los jóvenes y ciudadanos comunes que no tienen estructura partidaria ni recursos millonarios.

“Gracias a Dios ya fui candidato, sé cómo buscar firmas, el pueblo me conoce. Pero ¿qué pasa con la gente nueva? Ellos enfrentan cada vez más obstáculos”, señaló.

Estrategia para mantener el poder

Según Vásquez, detrás de estas reformas hay un objetivo claro: mantener el monopolio político de los partidos tradicionales. Denunció que, pese a sus diferencias fuera de la comisión, en el seno de la Comisión de Reformas Electorales, la mayoría de los partidos han votado unidos para imponer reglas que protegen sus intereses.

Detalló que se ha aumentado el número de firmas necesarias —hasta 68 mil 255 para presidente—, se redujo el tiempo para recolectarlas y, además, se prohibió que los afiliados a partidos puedan firmar por candidaturas independientes.

Están diciendo que si estás en un partido y firmas por un independiente, sales del partido. Eso genera incomodidad, miedo, y limita la base de apoyo. Es un obstáculo real”. — Juan Diego Vásquez

Este último punto es clave, según el exdiputado, porque más de un millón de panameños están inscritos en partidos. Al impedirles firmar, se elimina de tajo una gran parte del potencial respaldo ciudadano.

Vásquez recordó que la Corte Suprema ya se pronunció sobre este tema: el derecho a firmar debe ser soberano y no puede implicar la pérdida de otros derechos políticos.

Democracia vs. élites partidarias

Para Vásquez, el debate trasciende a su coalición. No se trata de proteger a Vamos, sino de defender el derecho humano de elegir y ser elegido.

Es la democracia del país. Algunos quieren enquistarse y seguir poniendo a quien ellos decidan, aunque el pueblo no esté de acuerdo”. — Juan Diego Vásquez

Cuestionó además la hipocresía de quienes hablan de “ventajas” de los independientes, cuando muchos candidatos de partidos aparecieron en múltiples papeletas y recibieron financiamiento institucional.

“A los independientes nos dan menos dinero, nos dificultan todo. ¿De qué ventaja hablan?”, preguntó.

El líder de Vamos insistió en que la gente decide el día de elección, no antes, y que ninguna reforma debería diseñarse para favorecer a unos y eliminar a otros desde el inicio.

“Uno gana con votos, no con leyes que cierran puertas”, concluyó.