Indignación en Panamá Este por acuerdo de pena en caso de homicidio

Hace año y medio, Nayrabis Barría comenzó a ser acosada por un vecino de Cabuyita, en la 24 de Diciembre. El hombre le enviaba mensajes por WhatsApp, la perseguía y hasta le tiraba piedras.

"Me acosaba, me decía que me quería violar, que me quería hacer daño, que me iba a matar. Su objetivo era matarme y después de eso, empezó a espiarme, a estar cerca donde yo paso, y esperarme a la hora que llegaba. Se sabía hasta mi horario", expresó Barría a TVN Noticias.

El acosador estuvo a punto de quitarle la vida.

"Un día me intentó matar con un cuchillo, cargaba el cuchillo. Me lo enseñó. La parada estaba casi vacía y aprovechó ese momento. Un vecino, al que mi mamá le alquiló un cuarto, venía atrasito, vio la cosa y me defendió", dijo.

Briseida González, madre de Nayrabis, presentó la denuncia en la fiscalía, le dieron boletas de alejamiento y de captura contra el acosador. También fue a la corregiduría y a la policía para proteger a su hija. No encontró ayuda y la situación empeoró.

La noche del 17 de marzo de 2017, Briseida llegaba a su casa y el acosador empezó a tirarle piedras, en represalia por las denuncias. Su esposo salió a defenderla, enfrentó al agresor y en la pelea, fue apuñalado.

"Yo traté de ayudarlo, poniéndole mi mano en su herida. Lo traté de sentar, en la calle y ahí me auxiliaron otras personas, lo llevamos al hospital y prácticamente 15 minutos después, me dicen que mi esposo había fallecido", explicó González a TVN Noticias.

En audiencia celebrada el 13 de marzo de 2018 en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, la fiscalía cambió el delito de homicidio doloso agravado a homicidio simple y mediante un acuerdo de pena, se condenó a Omar Cruz a cinco años de prisión por el crimen de Alberto Valdés.

Sinceramente, siento que la Fiscalía me ha dejado desprotegida. Como víctimas, jamás pensé que me iban a dejar así, desprotegida.

La ley del Sistema Penal Acusatorio establece que en los acuerdos de pena, solo intervienen la fiscalía y el acusado. Aunque mostró su desacuerdo, la opinión de Briseida y su abogada no fue tomada en cuenta por los jueces.

"Hacer esa calificación y hacer el acuerdo de pena por cinco años, me parece un poco cuestionable. Sería importante conocer mayores detalles del caso porque no creo que sea lo que esperaban las víctimas sobrevivientes de esta persona", comentó el abogado Juan Antonio Kuan a TVN Noticias.

El fiscal de homicidios, Rafael Baloyes, negoció el acuerdo con el acusado Omar Cruz. Y los jueces llka Castillo, Viterbo Quintero y María Ortíz, aprobaron el acuerdo con la condena de cinco años por homicidio. Por su parte, la denuncia por acoso fue archivada por el Juzgado Quinto Penal.

En un comunicado remitido a TVN Noticias, el Ministerio Público detalló que en un audiencia ante un juez celebrada el pasado 13 de marzo por el delito de homicidio, en perjuicio de Valdés, fue homologado un acuerdo de pena de 60 meses de prisión contra el agresor, Omar Cruz, quien cumple pena en un centro penitenciario.

Antes de validar el acuerdo, siguiendo manual de mejores prácticas, se reunieron con la esposa de la víctima, para explicarle lo acordado, a lo que ésta aceptó y coincidió con los términos y condiciones.

En la audiencia de validación, la juez validó el acuerdo en presencia de la esposa del occiso y la abogada de defensa, por lo que el acuerdo fue homologado, pues cumplía con todos los requisitos que exige la ley, destaca la nota.