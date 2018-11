Ortega sobre caso Martinelli: 'la decisión está en proyecto y no se puede discutir'

Ortega estuvo presente anoche en una actividad en la Universidad de Panamá y al salir dijo que " la decisión está en proyecto y no se puede discutir”, manifestó.

Alegó que él no puso a circular ese proyecto. “ Absolutamente no hay declaraciones. No puede haber declaraciones, no tengo comentarios, mi integridad no se pone en duda”.

En caso de que la recomendación que circuló en redes sociales fuese aprobada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, declinaría la competencia y enviaría el caso a la justicia ordinaria.

En el proyecto se revocaría la decisión del magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, del pasado 25 de junio.

Para el próximo 19 de noviembre está programada una audiencia por el caso de los pinchazos telefónicos, donde el juez de garantías, Jerónimo Mejía, dará a conocer su decisión en cuanto a las pruebas que serán admitidas para el juicio a Martinelli.

En tanto, no ha faltado la diversidad de conceptos e interpretaciones sobre el proyecto de fallo que beneficiaría a Martinelli.

El pasado miércoles 14 de noviembre, se conoció que el magistrado Mejía dio su opinión sobre el polémico proyecto de fallo y destacó que el mismo “no tiene sentido”.

De acuerdo con Mejía, al momento que Ricardo Martinelli renunció a su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), “ ya se encontraba acusado y el proceso radicado en la fase intermedia”.

“ El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ya reconoció que tiene competencia genérica u objetiva para reconocer el proceso penal que se sigue contra el expresidente”, afirmó Mejía en su respuesta al magistrado Ortega y en la cual le sustenta las razones por las cuales el proyecto de amparo, no es viable.