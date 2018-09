Niegan cambio de medida cautelar a Mayte Pellegrini

El Juzgado Décimosegundo negó el cambio de la medida de impedimento de salida del país a la exempleada de la casa valores Financial Pacific, Mayte Pellegrini, investigada por delito de estafa agravada en perjuicio del banco Caye International Bank LTD de Belice.

Pellegrini pidió el cambio de la medida cautelar a través de su abogado, alegando que requería asistir a tratamientos médicos por padecer de la enfermedad Osler Weber.

En fallo del 20 de agosto de este año, el juez Oscar Carrasquilla, negó el recurso por considerar que existen indicios que vinculan a Pellegrini, porque ella era quien presuntamente daba instrucciones al banco beliceño para depositar el dinero en las cuentas de Financial Pacific y enviaba los estados de cuenta.

Agregó que no aportó documento que certifique la enfermedad que padece y que la medida cautelar solo implica que debe acudir a firmar dos veces al mes, por lo que no tiene impedimento para asistir a sus tratamientos de salud.

Caye International Bank LTD realizó inversiones en Financial Pacific por 12.5 millones de dólares, y luego del cierre de la casa de valores desde el año 2012, no ha logrado recuperar el dinero.

Este caso seguido a Pellegrini y otras personas, está pendiente de ir a audiencia preliminar.

En el otro caso de delito financiero en perjuicio de Financial Pacific, Pellegrini fue llamada a juicio junto a otras ocho personas en el Juzgado Segundo Penal.