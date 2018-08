Querellantes solicitan millones de dólares en indemnizaciones por caso 'pinchazos'

Este miércoles fueron superados los escritos de acusación, a pesar, de que la defensa del expresidente Martinelli insistía en que fuera revelada la identidad del testigo protegido y su ocupación.

El magistrado Mejía recordó que no era imprescindible la revelación de la ocupación del testigo protegido, y eso no impedía la postulación de la prueba, mientras que los errores ortográficos en el escrito no eran sustanciales, por lo que la acusación satisface lo solicitado y pidió se avanzara con la acción “resarcitoria”, principalmente vinculada con los hechos.

Ante lo solicitado por el juez de Garantías, uno de los representantes legales de Balbina Herrera, constituida como querellante en este caso, solicitó como indemnización para resarcir el daño, unos 30 millones de dólares.

Por su parte, el querellante Mitchell Doens, sustentó su "acción restaurativa" en el perjuicio a sus derechos a la intimidad, por lo que solicitó $20 millones en indemnizaciones y pidió la condena de los responsables.