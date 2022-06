Por Errol Caballero (Corresponsal digital)



La larga lista de imputados por el Ministerio Público y llamados a juicio por el caso Odebrecht está conformada por 50 personas naturales y una persona jurídica: la empresa Importadora Ricamar, llamada a responder por el delito de blanqueo de capitales.

A continuación una síntesis de los elementos que en la vista fiscal del caso sustentan esta acusación:

A cuentas bancarias de Importadora Ricamar entró dinero proveniente la sociedad Caribbean Holding Services LTD, que formaba parte de la estructura financiera ilícita de Odebrecht. Según la investigación de la Fiscalía Especial Anticorrupción de las cuentas No. …626 y No. …875 - pertenecientes a Caribbean Holding Services LTD - se realizaron transferencias a Importadora Ricamar S.A., conocida con el nombre comercial de Súper 99.

Entre el 30 de marzo y el 27 de octubre de 2009, Importadora Ricamar recibió seis depósitos de la cuenta No. …626, por un total de $1.699.850. Entre los meses de abril y julio de ese año, recibió tres transferencias por un monto de $300.000, provenientes de la cuenta No. …875.

De acuerdo con la vista fiscal del caso Odebrecht, estos dineros ingresaban a las cuentas de Caribbean Holding provenientes de otras sociedades y eran transferidos o se emitían cheques de gerencia a nombre de Importadora Ricamar.

Una de estas sociedades era Innovation Research Engineering and Development LTD, que el 10 de marzo de 2009 transfiere a la cuenta No. …626 la suma de $200.000. Esta misma cantidad es depositada en la cuenta No. …318 del Scotia Bank, a nombre de Importadora Ricamar S.A., a través del cheque de gerencia No. 68362.

Otras de las sociedades utilizada por Odebrecht en su esquema de coimas a cambio de recibir un trato preferencial como contratista del Estado fue Klienfield Services, que entre marzo y octubre de 2009 realizó depósitos que suman un $1.000.000 en la cuenta No. …626. Parte del dinero terminó en una cuenta de Importadora Ricamar, según la vista fiscal No. 01-2021. También llegó dinero de la sociedad Intercorp Logistic LTD.

Al ser cuestionada sobre estas transferencias, la empresa alegó que correspondían a pagos del partido Cambio Democrático. En la vista fiscal se detalla que la compañía no ha sido capaz de justificar la totalidad de los dineros recibidos, lográndose probar con “ la documentación bancaria que Importadora Ricamar S.A./Súper 99 recibió a través de transferencias bancarias y en emisión de cheques de gerencias más de dos millones de balboas, los cuales posteriormente se depositaron en diferentes cuentas de la misma empresa en distintas cuentas bancarias, actuaciones que eran conocidas por Ricardo Martinelli Berrocal (giró las instrucciones a Aaron Mizrachi) y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes fueron representantes legales de la persona jurídica y mantienen acciones en la misma”. Ambos hermanos se declararon culpables y fueron condenados en los EE.UU. por lavar dinero de coimas de Odebrecht utilizando el sistema financiero de ese país.

En el 2009, antes de asumir la presidencia, Ricardo Martinelli ocupaba el puesto de presidente de la junta de accionistas y representante legal de la empresa. Posteriormente fue reemplazado por su hijo, Luis Enrique Martinelli. Actualmente el cargo de presidente lo ejerce Alejandro Gáruz Adames, cuñado de Luis Enrique Martinelli Linares.

Según el documento, los pagos que se realizaron después de mayo de 2009 – cuando tuvieron lugar las elecciones que ganó Martinelli- “ eran con el único propósito de mantener los beneficios a favor de la empresa Odebrecht, beneficios que debían ser retribuidos a la familia Martinelli Linares, quedando demostrado que si bien Importadora Ricamar S.A. es una sociedad con actividades legales fue utilizada para cometer delito…”. Esto evidencia que se siguieron recibiendo pagos después de terminada la campaña política.

De acuerdo con el testimonio de André Rabello, quien fuera superintendente de Odebrecht en Panamá, la multinacional desembolsó cuatro millones de dólares para contribuir a las aspiraciones políticas de Ricardo Martinelli, pero “ por intermediación de sus hijos, lo que deja claro que los dineros ilícitos recibidos por Caribbean Holding Services LTD, tenía dentro de sus beneficiarios finales a Importadora Ricamar, S.A…”.

El código penal plantea como posibles sanciones a personas jurídicas utilizadas para cometer delito la cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a cinco años; multa no inferior a $5 mil ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial; pérdida total o parcial de los beneficios fiscales; inhabilitación para contratar con el Estado por no más de cinco años; disolución de la sociedad; etc.