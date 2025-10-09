Corte Suprema no admite denuncia penal contra expresidente Juan Carlos Varela

La decisión fue adoptada mediante resolución emitida el pasado 17 de julio de 2025 y publicada este jueves 9 de octubre en edicto oficial.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no admitir una denuncia penal presentada contra el exmandatario panameño y actual diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Juan Carlos Varela Rodríguez.

La denuncia había sido remitida por la Fiscalía Metropolitana, Sección de Atención Primaria, tras ser interpuesta por los abogados Luciano Sánchez Quezada y Carlos Joel Navarro. En ella se señalaba a Varela por la presunta comisión de delitos contra la personalidad jurídica del Estado y contra el derecho internacional de los derechos humanos.

En su fallo, la Corte Suprema dispuso:

No admitir la denuncia penal contenida en la Carpeta No. 202500008337, presentada contra Juan Carlos Varela. No admitir el desistimiento posterior de dicha denuncia, también presentado por el abogado Luciano Sánchez. Ordenar el archivo del expediente.

El tribunal fundamentó su decisión en lo establecido en la Constitución Política, el Código Procesal Penal y la Ley 55 de 2012.

La resolución fue suscrita por los magistrados Carlos Alberto Vásquez Reyes, Olmedo Arrocha Osorio, Cecilio Cedalise Riquelme, María Cristina Chen Stanziola, Miriam Cheng Rosas, Maribel Cornejo Batista, Ariadne Maribel García Angulo, María Eugenia López Arias y Ángela Russo de Cedeño. Con la decisión del Pleno, el caso queda archivado de manera definitiva.