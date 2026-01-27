Caso Odebrecht: Acuerdo de pena detalla cómo operó esquema financiero y testaferrato a beneficio de hermanos Martinelli

La Fiscalía Anticorrupción pactó un acuerdo de pena con Francisco Pérez Ferreira, basado en información importante que suministró y que daba cuentas de su papel como testaferro.

Poco antes de iniciar el juicio Odebrecht, que hoy llega a su octavo día, la Fiscalía Anticorrupción pedía la realización de una audiencia de validación de acuerdo de pena pactado con uno de los acusados, se trataba de Francisco Pérez Ferreira, sentenciado a 40 meses de prisión por blanqueo de capitales. Hoy se conoció que este acuerdo se basó en delaciones en la que reconoció haber abierto cuentas bancarias y constituido sociedades utilizadas para mover dinero proveniente la constructora brasileña.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo, al presentar el acuerdo ante el Juzgado Primero Liquidadoro de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez dijo que, a juicio del Ministerio Público, la colaboración del imputado ha sido determinante para acreditar la procedencia ilícita de los fondos y el esquema financiero utilizado, lo que sustentó la viabilidad del acuerdo.

“Llegamos a esta salida alterna porque el 19 de junio de 2017 se formularon cargos formales contra el imputado por delito contra el orden económico, específicamente blanqueo de capitales”, expuso la fiscal Morcillo ante el tribunal, al detallar los elementos acreditados dentro del expediente.

Según explicó la fiscal, Pérez Ferreira fungió como único accionista de la sociedad Aragón Finance Corp, entidad utilizada para la apertura de una cuenta bancaria en Guayabi Bankers, identificada con el número de cliente 4706-8752 y cuenta 109300384-9, a nombre de dicha sociedad.

La Fiscalía logró establecer que los beneficiarios finales de esa cuenta eran Ricardo Alberto Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, y que a través de ella se recibieron fondos de procedencia ilícita provenientes de Odebrecht, específicamente desde las sociedades Innovation Research Engineering and Development LTD y Select Engineering Consulting Service.

“Se pudo acreditar que los fondos transferidos entre el 23 de diciembre de 2010 y el 27 de agosto de 2012 ascienden a $4,195,223.85”, precisó la fiscal al momento de presentar el acuerdo de pena ante la jueza Baloisa Marquínez, al detallar que esos recursos provenían de la llamada Caja Dos de Odebrecht.

La fiscal también explicó que Aragón Finance Corp fue constituida en Islas Vírgenes Británicas el 13 de agosto de 2010, a través del Blett & Core Group, y disuelta el 17 de diciembre de 2013, información confirmada por las autoridades de ese territorio. Además, consta en el expediente que la sociedad fue creada a solicitud del abogado Francisco Pérez Ferreira, quien recibió las acciones en calidad de único accionista, al igual que en la sociedad Ascona Management.

En cuanto al mecanismo utilizado, se detalló que colaboradores de Odebrecht, entre ellos Francisco Migliaccio y Luis Eduardo de Rocha Suárez, explicaron cómo operaba la División de Operaciones Estructuradas, encargada de realizar pagos no contabilizados mediante sectores numéricos, siendo el sector 500 el destinado a los beneficiarios finales de las coimas.

“Ellos coinciden en explicar que estas sociedades eran utilizadas para canalizar los pagos ilícitos, y que Aragón Finance Corp fue una de las personas jurídicas usadas para recibir fondos de la Caja Dos”, indicó la fiscal.

Por su parte, Francisco Pérez Ferreira, identificado como colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, decidió acogerse al acuerdo tras brindar información relevante y documentación clave, entre ellas contratos bancarios y formularios firmados por él mismo para la apertura de la cuenta de Aragón Finance Corp en una entidad bancaria suiza.

La Fiscalía pactó 23 acuerdos de pena y colaboración eficaz durante el periodo de investigación y previo al juicio por el caso más embelmático de Latinoamérica, vinculado a un complejo esquema de estratificación societaria y de cuentas bancarias para el blanque de dinero, para "el pago de sobornos y coimas" a funcionarios, operadores políticos y empresarios, que permitieran asegurar contratos de obras con los Estados, entre estos Panamá. La constructora Norberto Odebrecht