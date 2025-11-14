Oceanic Tug: Registros revelan dueños del buque con 13.5 toneladas de droga y domicilio de la empresa en Panamá

Documentos a los que tuvo acceso este medio confirmaron el proceso que siguió l a constitución de la sociedad anónima, a penas días antes de concretar la compra de la embarcación, y el registro de la nave en la República de Tanzania.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio Público (MP) ya tiene en su poder la documentación relacionada con el abanderamiento y el registro de propiedad de la embarcación Oceanic Tug, utilizada en el histórico decomiso de 13.5 toneladas de cocaína, valoradas en más de 200 millones de dólares, golpe ejecutado por autoridades panameñas en colaboración con la Administración pra el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) el pasado 9 de noviembre en aguas del Pacífico central.

Documentos a los que este medio tuvo acceso en exclusiva confirman los registros la empresa propietaria de la embarcación, que incluyen tanto la escritura pública de constitución de la sociedad anónima en el Registro Público de Panamá como el certificado de registro de la nave en la República de Tanzania.

La nave sí tiene domicilio en Panamá

Según los documentos revisados, la embarcación está vinculada a la sociedad Pacific Tug & Barge Operators Corp., con ubicación registrada en Punta Pacifica (de acuerdo con los registros de Tanzania) y constituida mediante una escritura pública fechada el 10 de marzo de 2023, cuyo asiento registral fue presentado el 13 de marzo de 2023 en el Registro Público de Panamá.

Posteriormente, el 17 de marzo de 2023, una semana después de estar registrada, suscribió el contrato de compraventa de la nave, el cual fue certificado y notariado el 22 de marzo de 2023 en Panamá. La embarcación aparece con un certificado de registro emitido en Tanzania el 31 de marzo de 2023, apenas 18 días después de la constitución de la sociedad panameña.

En total, entre la firma del contrato de compraventa y el registro internacional transcurrieron solo 14 días. Dicho documento confirma que la nave está autorizada para navegar bajo bandera de Tanzania.

Solicitud de operaciones de abastecimiento en meses previos

En días previos, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Alberto Roquebert, detalló que el Oceanic Tug ingresó al registro panameño en 2022, tras ser comprado en Estados Unidos y cumplir con todos los requisitos de inspección y certificación exigidos por la AMP.

“El barco salió del registro panameño y, por tanto, la fiscalización de Panamá sobre esa nave terminó", explicó el administrador. Roquebert agregó que el buque regresó a Panamá en 2025 solicitando autorización para realizar operaciones de abastecimiento de combustible, pero la AMP le negó el permiso en septiembre por no cumplir con las condiciones requeridas. “Tras esa negativa, la nave permaneció anclada en Amador por un tiempo y finalmente salió del país a inicios de octubre”, precisó.

Poco después, las autoridades internacionales reportaron la incautación de cocaína a bordo del Oceanic Tug, lo que encendió las alertas sobre el vínculo de la embarcación con empresas panameñas. Roquebert aclaró que, si bien la compañía propietaria está registrada en Panamá, la bandera vigente al momento del decomiso era la de Tanzania, por lo que la responsabilidad operativa no recaía en el registro panameño.

“El sistema marítimo panameño cuenta con más de 8,600 naves bajo su bandera en todo el mundo, y todas son fiscalizadas conforme a los estándares internacionales. Nuestra prioridad es que la bandera panameña no se vea comprometida por actos ilícitos”, subrayó el administrador.

El decomiso y la controversia sobre la propiedad

La embarcación fue interceptada por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) cerca de la isla San José, en el archipiélago de Las Perlas. A bordo se hallaron 579 bultos de droga que, según informes oficiales, tenían destino final en Estados Unidos después de haber zarpado desde Juradó, en Chocó, Colombia.

La nave había sido señalada como antigua propiedad de Pablo Torres Chong, hasta esta semana directivo de la Cámara Marítima de Panamá. Tras la publicación del caso, Torres Chong negó tener relación actual con el barco y aseguró que fue vendido en marzo de 2023, cumpliendo —según dijo— con los procedimientos legales correspondientes.

En un comunicado, Torres Chong indicó que la embarcación cambió de propietario, nombre y bandera entre marzo y mayo de 2023, y que fue retirada del Registro Público de Naves de Panamá en mayo de 2024. Añadió que su antigua empresa, Dolphing Tugs, “no mantiene relación alguna con la nave”.

“En diciembre de 2022, el remolcador Bulwark II fue adquirido y abanderado por la empresa Dolphing Tugs. El 17 de marzo de 2023, se registró la cancelación de la patente, así como el cambio de propietario y de nombre de la embarcación. En esa misma fecha, se emitió una patente provisional a nombre de Power H Holding Corporation. El 17 de marzo de 2023, se suscribió el contrato de compraventa de la nave entre las empresas Power H Holding Corporation (vendedora) y Pacific Tug & Barge Operators (compradora). Dichos documentos fueron certificados y notariados el 22 de marzo de 2023”, es parte de lo indicado en dicho comunicado.

En el documento, también se indica lo siguiente: “Posteriormente, el 29 de mayo de 2024, la embarcación fue cancelada y retirada del Registro Público de Naves de Panamá, conforme al documento C-47996-24. En consecuencia, desde la compraventa realizada el 17 de marzo de 2023, Dolphing Tugs, Inc. no mantiene relación alguna de propiedad, operación o administración con la mencionada nave”.

Investigación interna en la AMP y 10 marinos bajo detención

Fuentes de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmaron que se abrió una investigación interna para verificar la documentación y los procesos administrativos asociados al caso. No se descarta que la información sea remitida oficialmente al MP, especialmente porque hay personas detenidas vinculadas a la embarcación.

Torres Chong presentó su renuncia a la Cámara Marítima esta semana, argumentando que lo hacía para “dedicarse a limpiar su nombre y reputación”, tras la vinculación pública de su antigua embarcación con el cargamento de droga.

Los 10 extranjeros capturados —cuatro ecuatorianos, tres nicaragüenses, un venezolano, un peruano y un colombiano, todos entre 70 y 73 años— fueron imputados por el delito de tráfico internacional de drogas y permanecen bajo detención provisional.

EE.UU. destaca cooperación tras la incautación

Por otra parte, la Embajada de Estados Unidos en Panamá felicitó al Gobierno y al Senan por la incautación, señalando que "esto representa una importante desarticulación de las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región, reafirmando la fuerza y la efectividad de nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico".

Recordó que la acción fue apoyada mediante intercambio de inteligencia con agencias estadounidenses y que la cantidad decomisada representa cerca del 10% de las incautaciones anuales típicas registradas por ambos países en territorio panameño.

El embajador Kevin Marino Cabrera elogió el trabajo de las autoridades panameñas y señaló que esta operación "envía un mensaje claro y firme: la cooperación entre Estados Unidos y Panamá es fuerte, y juntos continuaremos trabajando para garantizar la seguridad de nuestra población".