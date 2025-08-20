Once personas condenadas por tráfico de drogas en operación 'Dealer 2' en Chiriquí

Chiriquí/Once personas fueron condenadas por la Fiscalía de Drogas de Chiriquí tras ser imputadas por el delito de comercialización de sustancias ilícitas, como resultado de la operación policial denominada “Dealer 2”, realizada el pasado 18 de agosto en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

La acción, liderada por la Procuraduría General de la Nación, logró desmantelar una red dedicada al microtráfico de drogas, especialmente activa en zonas cercanas a centros educativos, lo que representa un riesgo directo para la seguridad de menores y adolescentes.

Durante audiencias de control de garantías, las autoridades presentaron los elementos de convicción que permitieron legalizar las aprehensiones. Tras aceptar su responsabilidad, nueve de los detenidos firmaron acuerdos de pena por 84 meses de prisión, uno más por 80 meses y otro por 60 meses, este último como cómplice primario.

Además, cuatro personas fueron dejadas bajo medidas de detención provisional mientras continúa la investigación.

Según las autoridades, el objetivo principal de esta operación fue sacar de circulación a individuos involucrados en el microtráfico de drogas, especialmente aquellos que operaban cerca de escuelas y colegios en la región.

"Lo importante de esta operación es que se logró eliminar de la calle a personas que estaban dedicadas al tráfico de drogas en zonas sensibles, donde hay presencia de niños y adolescentes", destacó la Fiscalía de Drogas de Chiriquí.

Este tipo de actividades no solo afecta la salud pública, sino que también genera un entorno inseguro para la población infantil y juvenil, incrementando el riesgo de adicción, violencia y desviación social.