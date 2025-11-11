Caso Esteban De León: Procurador Gómez pide 'respeto a las familias que sufren estos casos'

El procurador aprovechó para hacer un llamado a la población sobre la importancia de denunciar de inmediato las desapariciones , aclarando que no existe un plazo legal de espera para hacerlo.

Panamá/El Ministerio Público continúa las investigaciones por la muerte de Esteban De León, caso en el que ya fueron imputados dos ciudadanos por homicidio agravado y robo agravado, quienes permanecen bajo detención provisional, informó el procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy.

Ese es un caso que se encuentra en la etapa de investigación formal. Ya se generó la aprehensión de dos ciudadanos, se imputaron cargos por homicidio agravado y robo agravado y se decretó la detención provisional de estos dos sujetos. Las investigaciones continúan y la investigación se desarrolla”, precisó.

El procurador aprovechó para hacer un llamado a la población sobre la importancia de denunciar de inmediato las desapariciones, aclarando que no existe un plazo legal de espera para hacerlo.

Cuando existan personas desaparecidas no hay término para poder presentar denuncia. Acérquense a las autoridades y comuníquennos sobre esa desaparición. El Ministerio Público realiza labores en redes y activa investigaciones de manera oficiosa frente a desaparecidos”, explicó Gómez Rudy.

También destacó que, apenas se recibe noticia de una desaparición, las unidades especializadas del Ministerio Público se activan de inmediato para coordinar acciones con los diferentes organismos de seguridad del país.

“Apenas tenemos noticia de la desaparición, inmediatamente la unidad que se encarga de personas desaparecidas adscrita a la Procuraduría se activa con los diferentes brazos auxiliares y agencias fiscales a nivel nacional para poder generar actividad de localización”, puntualizó.

El procurador insistió además en la necesidad de respetar el dolor de las familias afectadas por estos casos.

Pido respeto a los familiares que sufren en estos tipos de casos, porque existe un clamor latente de la recuperación de ese familiar y, por supuesto, hay situaciones que terminan con un desenlace que no quisiéramos. Hay que tener respeto a los familiares porque también se constituyen víctimas frente a estos tipos de casos”, expresó.

Gómez Rudy recordó que en algunos casos la desaparición puede tener un desenlace voluntario, pero reiteró la necesidad de reportar cualquier sospecha de inmediato.

“Si el desenlace es una evasión o una salida voluntaria del individuo de su entorno familiar y cotidiano, esa es una decisión, pero por lo menos ya tenemos una respuesta frente a esa presunta desaparición”, indicó.

Insto a la sociedad, reitero, denuncien cuando sospechen que ha existido una desaparición de algún familiar o persona que ustedes conozcan. El Ministerio Público seguirá siendo activo y combativo frente al fenómeno criminal”, agregó.

Ayer lunes 10 de noviembre, el juez de garantías decretó detención provisional para los dos hombres señalados como presuntos responsables del homicidio del joven Esteban De León, de 25 años. Uno de los imputados fue detenido en el distrito de Arraiján y otro en la 24 de Diciembre. Ambos jóvenes enfrentaron a los jueces, quienes, tras escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía, tomaron la decisión de dejarlos bajo detención provisional por seis meses.

Ambos ciudadanos fueron imputados por cuatro delitos: homicidio doloso agravado, robo agravado, asociación ilícita para delinquir y privación de libertad.

Varios testigos fueron pieza clave para lo que va de la investigación y cómo se dieron los hechos. Uno de los testigos fue un conductor que trasladó a los implicados hasta un local en Tocumen para desbloquear el teléfono de Esteban De León y luego a una gasolinera, donde, según su testimonio, recibieron un fajo de dinero.

El segundo testigo es hermano de uno de los aprehendidos, quien declaró que el imputado puso a la venta el celular sin conocer su procedencia.

Durante la audiencia también se presentó un video de una tienda en el que se observa a los sospechosos llegar a bordo de un auto, donde además se encontraba el vehículo de la víctima.

También el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiza pruebas para determinar las causas de la muerte.

Con información de Elizabeth González.