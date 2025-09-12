La Chorrera celebra 170 anivesarios de fundación con desfiles cívicos y foclóricos

Este 12 de septiembre tres distritos de Panamá Oeste celebran los 170 años de fundación con desfiles, danzas, cumbia chorrerana, bailes y cabalgatas.

Panamá Oeste/Los chorreranos celebraron los 170 años de la fundación de su distrito con desfiles, danzas y bailes. Desde tempranas horas, el Palacio Luis Emilio Veces en La Chorrera se vistió de fiesta con los actos protocolares a cargo de las primeras autoridades municipales en presencia de delegaciones estudiantiles.

Vacunas y tratamientos contra el cáncer: Lo que producirá el nuevo centro de vacunas y biofármacos de Senacyt

El alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, se refirió a las delegaciones que con instrumentos y vestuarios alusivos estarían deleitando al público. “El sábado tendremos bandas independientes desde las 6:00 p.m. y el día domingo 14 vamos a contar con el desfile Entre Danzas y Pollerines para terminar con la cabalgata".

Confirman cobro de peaje en la extensión del Corredor de las Playas

Durante un recorrido que hizo personal del Ministerio de Salud para verificar los puestos de comida en la ruta del desfile, se encontraron distintas anomalías en la manipulación de alimentos.

El director regional de salud en Panamá Oeste, Jorge Melo, indicó que encontraron "contaminación cruzada de alimentos, no hay un almacenamiento con la cadena de frío, y vamos a tener que retirarle la comida. Las sanciones por infringir las normas de salud podrían variar y las multas irían de 100 dólares en adelante”, porque se encontraron personas que tienen carnets de salud vencidos que se disponían a la venta de alimentos.

Con información de Yiniva Caballero