Vacunas y tratamientos contra el cáncer: Lo que producirá el nuevo centro de vacunas y biofármacos de Senacyt

Ortega Barría explicó que este centro se convierte en la "piedra angular del desarrollo biotecnológico y biomédico del país", ya que permitirá formar recurso humano, investigar, generar conocimiento, innovar y producir propiedad intelectual.

Este viernes fue inaugurado el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos, una moderna instalación que permitirá ampliar la investigación científica en vacunas, antídotos y biofármacos, además de proyectar la producción futura de estos insumos.

El secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eduardo Ortega, destacó la relevancia del nuevo espacio.

“Nos ha tomado tres años poder abrir este centro de primer nivel, único en Centroamérica y el Caribe, con la infraestructura, el equipamiento y el capital humano necesario. Queremos traer investigadores de otras partes del mundo”, afirmó.

Ortega Barría explicó que este centro se convierte en la "piedra angular del desarrollo biotecnológico y biomédico del país", ya que permitirá formar recurso humano, investigar, generar conocimiento, innovar, producir propiedad intelectual y desarrollar productos que beneficien a la población.

Entre los proyectos a futuro, mencionó la producción de monoclonales, como los utilizados durante la pandemia de covid-19 o en tratamientos contra el cáncer, cuya elaboración puede tomar entre uno y dos años.

En el caso de las vacunas, el proceso es más largo, ya que incluye desde el descubrimiento de moléculas hasta las pruebas en modelos animales. Asimismo, se prevé el desarrollo de biofármacos para tratar enfermedades inflamatorias y autoinmunes.

El centro, que cuenta con 1,424 metros cuadrados, tendrá capacidad para albergar hasta 50 investigadores junto a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Se espera que desde estas instalaciones se puedan generar patentes, productos innovadores y empleo, además de contribuir a mitigar problemas de salud para los que hoy el país no tiene soluciones disponibles.

Información de Jorge Quirós

También le puede interesar: