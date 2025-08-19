Línea 3 del Metro: Conozca detalles de los trabajos en Loma Cová y los cierres parciales de la vía Panamericana

La estación Ciudad del Futuro ya tiene su cubierta completa, San Bernardino lleva un 98% de avance y estaciones como Nuevo Arriba y Vista Alegre también avanzan rápidamente.

Arraiján, Panamá Oeste/Isaac Trejos, gerente de Tráfico de la Línea 3 del Metro de Panamá, ofreció detalles claves sobre el cierre parcial de la carretera Panamericana que comienza hoy. El cierre, que afecta dos carriles de la margen sur en el sector de Loma Cová, en Arraiján, es necesario para avanzar en la construcción de la cubierta de la futura estación.

Inicialmente programado para iniciar a las 8:00 a.m., Trejos aclaró que el cierre se implementó de forma gradual durante la mañana, con el fin de coordinar adecuadamente el tráfico y asegurar una transición ordenada.

“En el transcurso de la mañana del día de hoy y a partir de mañana, seguramente ya estaríamos iniciando en ese horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde”, explicó el gerente.

El cierre será temporal y se mantendrá durante aproximadamente tres meses, tiempo estimado para completar la instalación de la cubierta de la estación. Durante este periodo, se mantendrá un carril por sentido en la margen norte de la Panamericana: uno hacia ciudad de Panamá y otro hacia La Chorrera. “Quedaría un carril por sentido en la margen norte”, detalló, lo que permitirá mantener la circulación vehicular sin colapsos mayores.

Uno de los aspectos más importantes que reiteró Trejos es que los pasos peatonales y paradas de buses no se verán afectados. Su ubicación actual se mantiene sin cambios, lo que garantiza la movilidad segura de los peatones y usuarios del transporte público.

¿Por qué es necesario este cierre?

Trejos explica que se trata de una fase crítica en la construcción de la estación Loma Cová. “Se va a colocar la cubierta que abraza la estación, usando equipos móviles y grúas especiales para instalar los elementos livianos que formarán el techo”, detalló. Este techo protegerá a los pasajeros de lluvias y vientos, mejorando las condiciones de espera en el futuro sistema de transporte.

En cuanto al impacto en el tráfico, Trejos señaló que, aunque se espera cierta afectación, especialmente para las comunidades de Loma Cová y 7 de Septiembre, el flujo vehicular en la Panamericana ha disminuido considerablemente desde la apertura de la vía Roberto Chiari, lo que mitiga en gran medida las congestiones.

Además, Trejos destacó el avance general de la Línea 3, que contará con 11 estaciones. “La estación Ciudad del Futuro ya tiene su cubierta completa, San Bernardino lleva un 98% de avance, y estaciones como Nuevo Arriba y Vista Alegre también avanzan rápidamente”, informó. Este progreso es clave, ya que se acercan las pruebas con los monorrieles que ya han llegado a Panamá.

Finalmente, el gerente de Tráfico envió un mensaje a la ciudadanía: “Exhortamos a todos a mantener el uso correcto de la vía, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal de tránsito. Contamos con apoyo de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, que tendrá unidades policiales en la zona durante toda la actividad”.

Trejos concluyó reiterando que, aunque hay incomodidades temporales, las obras quedarán y beneficiarán al transporte público del país por décadas.

Con información de Fabio Caballero.