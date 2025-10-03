Masacre de Albrook: Familiares honran a las víctimas y piden que la historia no se olvide

Ciudad de Panamá, Panamá/Familiares de las víctimas de la Masacre de Albrook participaron de una misa este 3 de octubre en la iglesia de La Merced en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, 36 años después del intento para derrocar al exdictador Manuel Antonio Noriega en 1989.

El 3 de octubre de 1989, once militares, incluido el mayor Moisés Giroldi, fueron asesinados tras el fallido golpe contra el exdictador Manuel Antonio Noriega.

Por parte del gobierno, estuvo el vicecanciller Carlos Hoyos, quien excusó al canciller por estar fuera del país.

Hoyos recalcó que acompañó a los familiares de las víctimas como un gesto para que el país siga el camino de reconciliación nacional con respecto a sucesos trágicos, pero que forman parte de la historia.

Puedes leer: 36 años después, Moisés Giroldi Jr. habla de su padre y revela detalles del intento de derrocar a Noriega

Por su parte, Moisés Giroldi Jr. Dijo que las heridas están abiertas y todavía no se ha podido obtener justicia por lo que pasó.

Agradeció la presencia del vicecanciller, porque da esperanza de que pronto se pueda tener un diálogo y presentar propuestas para que la historia no se olvide y los héroes sean reconocidos de la manera correcta.

Más temprano, en una entrevista exclusiva en Noticias AM, Giroldi Jr. rompió el silencio. Tenía 13 años cuando ocurrieron los hechos, compartió el dolor de su familia y la frustración por la falta de justicia, confirmando el abandono de sus aliados internacionales y la traición de compañeros internos como las claves del desenlace fatal.

Giroldi Jr. reconoció la dificultad de abordar el tema, pero enfatizó la necesidad de dejar un testimonio histórico: "Todavía hasta el sol de hoy duele poder conversar de este tema".

Puedes leer: Desmienten muerte de estudiantes en riña de colegio en Colón; clases bajo vigilancia policial desde el lunes

A pesar de haber investigado a fondo el proceso a lo largo de los años, Giroldi Jr. lamentó que la impunidad persista en el país, lo que impide que las familias encuentren paz.

"Me he dado cuenta de que las heridas todavía existen y es muy difícil poder volverlas a cerrar o cerrar unas heridas tan profundas sabiendo que todavía existe impunidad en el país".

Haciendo referencia a los once militares que "trataron de cambiar el rumbo de este país" ante el narcotráfico y la impunidad, sentenció: "Nosotros las 11 familias vivimos un luto eterno porque no tenemos justicia todavía hasta el sol de hoy".

Al ser consultado sobre si la familia Giroldi sabía la decisión de su padre de liderar el golpe contra el exdictador Manuel Antonio Noriega, Moisés Jr. confirmó que su madre estaba al tanto, aunque la información se manejaba con extremo sigilo. "En su momento, mi madre sabía del proceso que mi padre estaba haciendo".

Reveló que la discreción se debía a la conciencia de su padre sobre la vulnerabilidad de su entorno, una revelación que añade contexto a la planificación. "Mi padre le había comentado a mi madre que Noriega tenía en esos momentos conocimiento de todo lo que sucedía alrededor de él por medio del lado norteamericano y por medio del lado panameño".

Con información de Elizabeth González