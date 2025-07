Meduca: 'No existen ninguna regulación del derecho a huelga en el sector oficial'

Los docentes que se mantienen en huelga han hecho varias solicitudes para retornar a clases, entre ellas: pago de salarios, eliminación de la licencia sin sueldo y la no apertura de procesos administrativos.

Ciudad de Panamá/Luego de dos semanas del inicio del segundo trimestre, el pasado 23 de junio, el Ministerio de Educación (Meduca) reiteró el llamado a los docentes que se han mantenido en la huelga de retornar a clases, asegurando que quien regrese no será sancionado ni despedido, y ejemplificó el caso de los miles de educadores que han vuelto a las aulas y se mantienen dando sus clases con regularidad.

Sin embargo, de acuerdo con la ministra Lucy Molinar, en esta ocasión se sentaría un precedente respecto a las peticiones que han hecho las dirigencias de los distintos gremios de educación ante la Asamblea Nacional.

Y es que, para volver a clases, los gremios de docentes que no han retornado a clases han puesto varias condiciones, entre ellas, que se les garantice su estabilidad laboral, se les paguen los salarios que dejaron de devengar cuando entraron en huelga y que no se les inicie ningún proceso administrativo. Sobre estas condiciones, el punto más polémico es el pago de los salarios, ya que el Meduca ha dejado claro que esta solicitud está fuera de lo que establece la ley sobre los deberes de los servidores del Estado.

Le puede interesar: Asamblea Nacional promete mediar entre docentes y Ejecutivo para poner fin a la huelga

Pero, ¿a qué precedente se refiere la ministra? Jaime Castillo, asesor legal del despacho superior del Meduca, explicó las implicaciones de la postura de la institución respecto a las solicitudes o condiciones que han puesto quienes se mantienen en huelga.

Para Castillo, la problemática radica en que la dirigencia se resiste y va más allá de lo que las leyes permiten, porque en este país, "ningún trabajador, incluyendo los servidores del Estado, tiene la potestad de recibir salarios si no se trabaja”, y resulta una violación a la ley si el Meduca accede a esta petición.

En atención a esta situación, la ministra habló de aquel precedente que tiene como objetivo "recordar lo que antes existía en este país, y es que el sistema educativo tiene que estar al servicio de la educación”, dijo Castillo.

"El tema de los salarios está condicionado al hecho de que no trabajaste y no se puede erogar de los recursos del Estado dinero para sufragarles salarios a quienes no han brindado servicio”, subrayó.

Por otro lado, los docentes también han propuesto que, a cambio de recibir los salarios que han dejado de devengar desde el pasado 23 de abril cuando inició la huelga, harían todo lo posible por reponer los contenidos, pero a juicio de Castillo, quien representa la posición de la institución, “un día perdido de clase no se recupera”.

También podría leer: Corrupción y clientelismo: las telarañas que frenan el desarrollo

Sobre la advertencia de no entregar notas por parte de los docentes, el abogado remarcó que es una postura que profundiza mucho más la lesión que se le está causando a los estudiantes. Además, cuestionó el hecho de que digan que no entregarán notas, si no han participado en el proceso de enseñanza durante más de 60 días.

“Yo no he participado en el proceso educativo por más de 60 días, qué notas puedo entregar, si yo no logré evaluar ni permití a los estudiantes que demostraran el aprovechamiento educativo del que depende su progreso”, señaló.

¿Derecho a huelga?

Por otro lado, Molinar considera que la huelga es "ilegal" y ha dicho que no puede "firmar un finiquito de huelga porque esto no es una huelga legal".

Al respecto, el asesor indicó que en la actualidad “no existe ninguna regulación del derecho a huelga en el sector oficial, y eso incluye el sector educativo”.

Aunque la Constitución sí contempla la capacidad de expresarse en contra de cualquier situación, siempre y cuando no se afecten las funciones por las que fue contratado el servidor público.

"La Constitución es clara sobre las disposiciones de los derechos y deberes de los funcionarios", puntualizó.

Para el Meduca, la prioridad es todo aquel estudiante que no ha podido tener un año lectivo regular y normalizar el sistema, por lo cual lleva adelante la apertura de investigaciones administrativas contra quienes no han vuelto a clases, la cual incluye la suspensión provisional del cargo y de los salarios de los docentes, “mientras dure la investigación” que busca determinar la participación o no en la huelga docente.

Esta notificación de la investigación forma parte del proceso de nombramiento temporal de docentes que adelanta Meduca, en donde, una vez queda el docente suspendido, se puede nombrar a un nuevo educador.