Ministerio de Ambiente inaugura el primer centro de monitoreo del Corredor Marino del Pacífico

El principal objetivo es mejorar la efectividad de manejo de las áreas marinas protegidas y contrarrestar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) en Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) inauguró este jueves 11 de septiembre el Centro de Coordinación para el Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino y Costero.

Se trata del primer centro de coordinación interinstitucional en la región del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), el cual integra capacidades operativas y de análisis para el monitoreo del ecosistema marino–costero y la coordinación de respuestas frente a incidentes y amenazas.

Fue creado mediante Decreto Ejecutivo n.º 15 de 2022 y forma parte de los compromisos nacionales e internacionales de conservación —incluida la meta 30×30— y potencia la cooperación regional en el CMAR, donde Panamá comparte corredores ecológicos y rutas biológicas con Ecuador, Costa Rica y Colombia.

Según MiAmbiente, esta sede facilitará la interoperabilidad de datos y herramientas como tráfico marítimo, meteorología, alertas, seguimiento y control, al igual que el enlace operativo entre las áreas marinas protegidas y entidades de seguridad, pesca y sector marítimo.

El acto inaugural estuvo a cargo del ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien destacó que el centro permitirá articular los esfuerzos de control y vigilancia frente a amenazas como la pesca ilegal, la contaminación marina y la pérdida de biodiversidad, por medio de tecnología de punta y con cooperación interinstitucional.

“Con este Centro pasamos de trabajar aislados a operar como un solo sistema. La información en tiempo real y la coordinación entre instituciones nos permitirá anticiparnos, proteger nuestros mares y hacer cumplir la ley con mayor eficacia”, señaló el ministro.

La inauguración de este sitio se enmarca en el Proyecto de Fortalecimiento del Monitoreo, Control y Vigilancia en el CMAR, ejecutado a través de WildAid, con la coordinación de la Fundación Pacífico y el apoyo de la Célula Analítica Conjunta (JAC, por sus siglas en inglés). El sitio fue donado por Bezos Earth Fund.

Por su parte, Jair Urriola Quiroz, secretario ejecutivo del CMAR, añadió que el centro es un paso concreto hacia la interoperabilidad regional que necesitamos para resguardar rutas migratorias y corredores ecológicos compartidos.

"El objetivo es conectar y replicar estas capacidades en los cuatro países”, sentenció.

Mientras que Patricia León, representante del Bezos Earth Fund, resaltó la importancia de cuidar los océanos para garantizar el bienestar de las personas y la biodiversidad. "Con este centro, que integra tecnología, datos y cooperación, estamos apoyando para que Panamá y la región pasen de la detección a la acción, acelerando respuestas efectivas frente a la pesca ilegal y otras amenazas”, afirmó.

MiAmbiente explicó que la adquisición y dotación de equipos se realizó a través de WildAid, como socio coejecutor del Proyecto de Fortalecimiento del Monitoreo, Control y Vigilancia en el CMAR, que implementa Fundación Pacífico con el financiamiento del Bezos Earth Fund. En los últimos meses, el proyecto inició la entrega de equipamiento especializado a instituciones de los países CMAR, siendo la puesta en marcha del Centro de Panamá.

El principal objetivo es mejorar la efectividad de manejo de las áreas marinas protegidas y contrarrestar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) en Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá.

El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) es una iniciativa regional surgida en 2004, que promueve la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas marinos mediante cooperación transfronteriza entre Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá.

En el acto inaugural también participaron Zuleika Pinzón, coordinadora de Proyectos de Fundación Pacífico, Alonso Fraire, gerente para Latinoamérica de WildAid y Jorge Domínguez, subdirector de la Policía Nacional.