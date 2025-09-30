Ministerio de Cultura aplaza elección de director de la Orquesta Sinfónica

El comité de jurados declaró el concurso desierto, al no alcanzar ninguno de los participantes los puntajes mínimos requeridos.

Ciudad de Panamá/En conferencia de prensa, el Ministerio de Cultura anunció los resultados del concurso público para la selección del nuevo Director Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá (OSN), en cumplimiento de la Resolución 167-2025.

Tras la evaluación de méritos académicos, trayectoria artística, pruebas prácticas frente a la orquesta y entrevistas personales, el comité de jurados declaró el concurso desierto, al no alcanzar ninguno de los participantes los puntajes mínimos requeridos.

La ministra encargada y viceministra de Cultura, Arianne Benedetti, acompañada del director nacional de las Artes, Gianni Bianchini, destacó que este proceso constituye un hito en la institucionalidad cultural del país, pues garantiza transparencia y rigor en la gestión pública.

En consecuencia, el Ministerio de Cultura abrirá en 2026 un nuevo concurso público, con el objetivo de asegurar que la Sinfónica Nacional cuente con un perfil de excelencia artística y liderazgo internacional. Mientras tanto, se mantendrá como director encargado el maestro Ricardo Risco, actual subdirector de la orquesta.

🔗Puedes leer: Panamá presenta una diversa agenda cultural con más de 20 actividades en todo el país

Con más de 80 años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica Nacional es considerada un pilar cultural y artístico del país. Este proceso reafirma el compromiso del Estado en promover el talento nacional y proyectar la riqueza musical panameña en escenarios internacionales.

Perfiles de los jurados calificadores