Ministerio de Cultura ordena desalojo del Centro Artesanal de Panamá Viejo ¿Qué está pasando?

Ciudad de Panamá/Una nueva polémica surge luego de la divulgación de una nota por parte del Ministerio de Cultura (MiCultura), donde solicitan a los artesanos de este punto desalojar mientras se hacen trabajos de remodelación y aseo. "Nos vinieron con una carta en consulta porque no nos consultaron a todos los artesanos que estamos aquí para sacarnos y nos dijeron que teníamos que salir, ¿salíamos o salíamos?", reclamó Luzbeth Áviles, una de las artesanas afectadas.

El traslado se haría hacia el Casco Antiguo, específicamente a una zona que han habilitado en el Arco Chato, pero esa opción no convence a los artesanos.

"Tenemos un compañero que fue al Arco Chato y estamos en un solar. Nos van a desmejorar la situación como nosotros estamos", indicó Áviles. Por su parte, Bertalicia Tenorio señaló que una de las razones por las que no estaría de acuerdo con este trasladado es porque su negocio está relacionado con la venta de vestimenta típica blanca, como polleras, blusas y camisas.

Por su parte, la viceministra de Cultura, Arianne Bennedeti, defendió la decisión alegando que el lugar era una "porqueriza", tal como lo denunciaron los artesanos, que reconocen que el sitio estaba a la desidia. "Ahora están yendo a uno de los monumentos más importantes y hermosos de nuestro país, rodeados de gente que viene a Panamá, a disfrutar de Panamá y a comprar en Panamá. Entonces, le estamos poniendo el lugar y le estamos poniendo a los clientes. ¿Qué mejor que eso? Yo no sé", señaló.

Explican que en Panamá están por ocurrir algunos eventos importantes y moverse del sitio los haría perder entradas económicas. "Viene el Premio Juventud. Creo que también viene el Grammy. Vienen las fiestas patrias, o sea, vienen eventos grandes, eventos de moda que se van a hacer precisamente Fashion Week y todo esto, y aquí viene la gente a buscar artesanías y pedidos especiales", detalló.

Este grupo de artesanos afirma que en múltiples ocasiones quisieron hacerse cargo de la limpieza, pero no obtuvieron respuestas del Ministerio de Cultura.

Sin embargo, Bennedetii asegura que el mantenimiento y limpieza responde a una solicitud que hicieron los artesanos mirándola a los ojos.

"Este es el momento de poder poner valor en este lugar y que este lugar se pueda mantener en el tiempo, que no venga el siguiente gobierno de turno y le parezca que esto no es importante y dejarlo morir", subrayó la viceministra. Este sitio, que luce como una reliquia, tiene una fuente de agua que se llena de mosquitos, ratas, alimañas y una gran cantidad de acumulación de mobiliario del Ministerio de Cultura, de lo que antes fue un museo de exhibiciones.

Según explicaron en el MiCultura, el Centro Artesanal pasará a ser administrado por el patronato de Panamá Viejo.

