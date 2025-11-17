Mides inicia proceso para último pago del año y depura base de datos de beneficiarios

El cuarto pago de los PTMC se realizará del 17 de noviembre al 5 de diciembre.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se prepara para ejecutar el último pago del año correspondiente a los programas sociales que administra la institución.

La ministra Beatriz Carles explicó que continúan realizando verificaciones para garantizar que los inscritos cumplan con los criterios establecidos. Según señaló, en la revisión más reciente han salido del sistema alrededor de 2000 personas que no cumplían con distintos requisitos, según los datos actualizados de la base institucional.

Carles detalló que este desembolso corresponde al cuarto pago de las transferencias monetarias condicionadas, correspondiente a los que cobran por tarjeta clave social.

Agregó que en esta fase se incluirán los cuatro programas administrados por la entidad:

“En él estamos pagando los cuatro programas que tenemos, 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y bono alimenticio.”

Según la ministra, las acreditaciones se realizarán hasta el 28 de noviembre a través de la red bancaria. También mencionó que el personal del Mides brinda asistencia a quienes enfrentan inconvenientes con sus tarjetas:

“Nosotros ayudamos en los bancos a las personas que tienen problemas de acceso con la tarjeta y demás, y le damos un poquito de seguimiento al uso que le dan de los fondos.”

El Mides también activará el operativo para zonas apartadas. Carles explicó:

“Igualmente, del primero de diciembre al 5 vamos a hacer la modalidad área de difícil acceso y ahí sí nos movilizamos a 25 rutas más de 150 puntos de pago.”

Esto permitirá atender a las comunidades que requieren desplazamientos especiales para recibir los beneficios de 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el bono alimenticio.

En el cuarto pago del año se sumaron 2,184 panameños, quienes recibirán un desembolso total de B/.660,930.

Actualmente, los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) atienden a 186,812 panameños mediante dos modalidades de pago: Tarjeta Clave Social (164,578) y pagos en Áreas de Difícil Acceso (22,234). El desembolso trimestral destinado a esta población asciende a $54,404,610.

Información de Jorge Quirós

