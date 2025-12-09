Minsa advierte sobre repunte de casos de dengue en Chiriquí

Hasta la fecha se han registrado 833 casos confirmados en lo que va del año, además de cinco fallecimientos asociados a la enfermedad.

Chiriquí, Panamá/Ante el reciente incremento de casos de dengue en la provincia de Chiriquí, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población para eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de esta y otras enfermedades.

El jefe regional del Programa de Control de Vectores, el tecnólogo Patricio Camarena, informó que hasta la fecha se han registrado 833 casos confirmados en lo que va del año, además de cinco fallecimientos asociados a la enfermedad.

“El único método efectivo para prevenir el dengue es eliminar cualquier reservorio de agua que pueda servir como criadero para el Aedes aegypti. Esto requiere la participación de toda la comunidad”, enfatizó Camarena.

Durante las inspecciones realizadas la semana pasada, los equipos del Minsa detectaron criaderos activos en varias zonas: en Nuevo Vedado, el 7.3% de las residencias inspeccionadas mantenían criaderos; en El Alba, el 4.5%; y en Don Bosco de Pedregal, el 3%.

Las autoridades sanitarias recordaron que los síntomas principales del dengue incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor retroocular, malestar general y dolores musculares.