MOP se prepara para adjudicar licitación por $12.5 millones para reparación de la red vial de Panamá y San Miguelito

Ciudad de Panamá/El plan del Ministerio de Obras Públicas (MOP) es que el próximo 30 de septiembre, hasta las 10:00 a.m., se reciban de forma electrónica las propuestas de los interesados en participar de la licitación por mejor valor para el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red vial de Panamá y San Miguelito. El precio de referencia es de 12 millones 735,000 dólares e incluye soluciones de drenaje y rodadura en puntos críticos de ambos distritos.

Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños del MOP, detalló que se tomaron en cuenta varios puntos críticos, como por ejemplo, en el sector de Don Bosco, Las Acacias y el dragado de la quebrada La Gallinaza hacia la parte sur de Don Bosco. "También tenemos el punto crítico en la entrada de Cerro Viento, donde hay una batería de seis tuberías que históricamente ha generado problemas de inundaciones en la vía Tocumen, como las que se dieron la semana pasada, pues la solución de ese punto crítico también está incluida", añadió.

Además, se contempla el área de San Miguelito, específicamente en la circunvalación de Paraíso, un tramo de la carretera Transístmica después de la entrada de Villa Zaita hacia el norte y puntos críticos de drenaje en el sector de San Miguelito. El próximo viernes 29 de agosto es la reunión de homologación vía virtual.

El plan es de 15 meses de ejecución del proyecto, partiendo del primer trimestre del próximo año, cuando se estima que la obra ya esté adjudicada a un contratista y con orden de proceder.

"Es un contrato que se está licitando como proyecto llave en mano. Esto quiere decir que el contratista debe tener una propuesta de financiamiento con algún banco y el Ministerio realizará los pagos de acuerdo a un esquema de pago que se ha acordado con el Ministerio de Economía y Finanzas posteriormente", indicó el funcionario.

De igual forma, se incluye el mantenimiento porque tradicionalmente los proyectos en la última administración no incluían de forma regular mantenimiento.

Se trata de un total de 15 puntos de intervención entre la ciudad de Panamá y San Miguelito y, para tratar de minimizar el impacto, el contratista deberá presentar un plan de manejo de tráfico para reducir las afectaciones.

Elizabeth González

